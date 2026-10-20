Đình Bắc lộ diện bên mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Việt

Mới đây, nữ diễn viên Nhật Kim Anh đã đăng tải hình ảnh chụp cùng cầu thủ Nguyễn Đình Bắc tại Hà Nội với dòng chú thích ngắn gọn: “Mấy chị em lại hội ngộ tại Hà Nội”. Trong ảnh, cả hai đứng cạnh nhau với trang phục giản dị, thể hiện sự thoải mái và vui vẻ khi gặp gỡ.

Hình ảnh nữ diễn viên Nhật Kim Anh chụp cùng hai cầu thủ Đình Bắc và Lý Đức. Ảnh: FBNV

Đây không phải lần đầu nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh bên chân sút trẻ của bóng đá Việt Nam. Trước đó, cô từng đăng ảnh cùng Đình Bắc và con trai nhân dịp sinh nhật cầu thủ này, đồng thời hài hước gọi anh là “idol của con trai tui”.

Đình Bắc sau đó đáp lại bằng cách xưng hô “chị” và gửi lời cảm ơn. Nhật Kim Anh tiếp tục tương tác dí dỏm: “Giờ tui đu idol với con tui được không cậu Bắc”. Màn trò chuyện gần gũi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Đình Bắc được cho là có mối quan hệ thân thiết với Nhật Kim Anh. Ảnh: FBNV

Không chỉ ủng hộ trên mạng xã hội, Nhật Kim Anh còn trực tiếp đến sân Mỹ Đình cổ vũ Đình Bắc trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, cô tiếp tục chia sẻ hình ảnh nam cầu thủ ký tặng lên áo và khăn mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng.

Nhật Kim Anh nhận chiếc áo có chữ ký của Đình Bắc. Ảnh: FBNV

Những lần xuất hiện liên tiếp khiến câu chuyện giữa nữ diễn viên và tiền đạo trẻ trở thành chủ đề được bàn luận. Tuy nhiên, các hình ảnh và tương tác công khai hiện chưa đủ để xác định mối quan hệ giữa hai người ngoài đời. Nhật Kim Anh cũng chưa đưa ra chia sẻ chính thức về những đồn đoán này.

Trước đó, nữ diễn viên từng phải khóa bình luận ở một số bài đăng liên quan trong thời điểm mạng xã hội bàn tán sôi nổi. Dù vậy, việc cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh chung vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Nhật Kim Anh đăng tải hình ảnh bản thân đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: FBNV

Bên cạnh hoạt động trên mạng xã hội, Nhật Kim Anh còn được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn giàu cảm xúc trên màn ảnh. Nữ diễn viên gây ấn tượng với vẻ đẹp Á Đông cùng phong thái vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, phù hợp với những nhân vật phụ nữ trong bối cảnh xưa.

Khi xuất hiện trong tà áo dài hoặc trang phục áo bà ba, Nhật Kim Anh thường tạo thiện cảm nhờ vẻ ngoài nền nã và cách thể hiện tự nhiên. Những hình ảnh này góp phần duy trì dấu ấn của cô trong lòng khán giả yêu thích phim truyền hình Việt Nam.

Nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt có mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ tuyển quốc gia. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, câu chuyện Nhật Kim Anh liên tục đăng ảnh bên Đình Bắc vẫn nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Khi chưa có thông tin xác nhận từ người trong cuộc, những đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ dừng lại ở suy đoán của khán giả.