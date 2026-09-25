Đình Bắc lên chức ở tuyển Việt Nam

Ban cán sự tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026 gồm đội trưởng Hoàng Đức và hai đội phó Đình Bắc cũng như Xuân Son. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức và hai đội phó Nguyễn Đình Bắc cùng Nguyễn Xuân Son là ba thành viên trong ban cán sự tuyển Việt Nam ở giải đấu diễn ra tại Indonesia. Đây là lần đầu chân sút sinh năm 2004 góp mặt trong ban cán sự tuyển quốc gia. Trước đó, Đình Bắc là một trong những đội phó của U22/23 Việt Nam tại SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026.

Dựa trên tuổi tác, kinh nghiệm cũng như những đóng góp so với người đàn anh Xuân Son, tiền đạo quê Nghệ An có thể là đội phó số hai. Xuân Son, đồng Vua phá lưới cùng Đình Bắc với 5 bàn, nhiều khả năng là đội phó số một.

Trước đó, hai đội trưởng là Nguyễn Quang Hải và Đỗ Duy Mạnh đều không thể dự giải vì chấn thương. Việc Hoàng Đức trở thành thủ quân mới là điều được dự báo trước bởi cầu thủ sinh năm 1998 là đội phó từ ASEAN Cup 2024.

Trước kia, dù chưa phải đội trưởng chính thức, nhưng Hoàng Đức đeo băng thủ quân ở cả hai trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 và 2026, khi Duy Mạnh hay Quang Hải ngồi dự bị.

Bộ ba Đình Bắc, Hoàng Đức, Xuân Son được kỳ vọng tiếp tục duy trì phong độ cao về chuyên môn như ở ASEAN Cup 2026 và đảm bảo trở thành chỗ dựa tinh thần để giúp tuyển Việt Nam thi đấu tốt ở FIFA ASEAN Cup 2026, đặc biệt là Đình Bắc, người nhận trọng trách khi mới 22 tuổi. Đây là sự ghi nhận, động lực, song cũng là áp lực cho Đình Bắc tại FIFA ASEAN Cup 2026 nói riêng và các giải sau nói chung.

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