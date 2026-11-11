Đình Bắc lập siêu phẩm, tuyển Việt Nam thắng trận ra quân Casper Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) được đánh giá cao hơn ở trận đấu gặp Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: VFF

Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, nhanh chóng kiểm soát thế trận và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành đối phương. Phút 13, Nguyễn Đình Bắc có đường chọc khe thuận lợi để Minh Phúc băng xuống, nhưng pha xử lý cuối cùng chưa đủ chính xác. Hai phút sau, Đình Bắc tiếp tục thử vận may bằng cú sút phạt từ khoảng cách gần 30m, song bóng đi vọt xà ngang.

Sức ép liên tục của đội chủ nhà được cụ thể hóa ở phút 21. Từ sai lầm của hàng phòng ngự Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Phúc có cơ hội thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào trong. Olaha Mạnh Đức chọn vị trí hợp lý, dễ dàng đệm bóng cận thành, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng đáng chú ý của tiền đạo này trong lần đầu ra mắt đội tuyển quốc gia.

Sau bàn mở tỷ số, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục duy trì quyền kiểm soát bóng và chủ động triển khai tấn công. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng có thời điểm để lộ những khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Phút 32, Nhật Minh mất bóng nguy hiểm bên phần sân nhà, tạo điều kiện để đội khách tổ chức phản công. Rất may, cú dứt điểm của cầu thủ Đài Loan (Trung Quốc) không đi trúng đích.

Đình Bắc lập siêu phẩm sút tung lưới đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: VFF

Trước khi hiệp một khép lại, Đình Bắc tiếp tục có pha dứt điểm từ xa nhưng bóng đi chệch cột dọc. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 49, Việt Cường có cơ hội thuận lợi sau đường căng ngang của Vĩnh Nguyên, nhưng không thể tận dụng thành công. Dù vậy, người hâm mộ trên sân Thiên Trường không phải chờ đợi lâu để được chứng kiến bàn thắng thứ hai.

Phút 58, Nguyễn Đình Bắc tạo nên điểm nhấn đáng chú ý nhất trận đấu. Nhận bóng bên cánh trái, tiền đạo sinh năm 2004 thực hiện pha đột phá tốc độ, vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi tung cú cứa lòng chân phải kỹ thuật, đưa bóng găm vào góc cao khung thành. Pha lập công đẹp mắt giúp đội tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0, đồng thời khiến khán đài Thiên Trường bùng nổ.

Trong khoảng thời gian còn lại, đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 80, Kuo Powei có cơ hội dứt điểm đáng chú ý nhưng bóng đi vọt xà ngang. Thủ môn Patrik Lê Giang cùng các đồng đội bảo toàn được mành lưới, giúp đội tuyển Việt Nam khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 2-0.

Chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc) giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có khởi đầu thuận lợi tại Casper Cup 2026. Đây cũng là dịp để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng, thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện lối chơi hướng tới những mục tiêu tiếp theo.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) sẽ gặp Kyrgyzstan vào tối 14-11, trong khi đội tuyển Việt Nam có trận đấu tiếp theo với Kyrgyzstan vào tối 19-11.