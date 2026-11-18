Hai bàn thua chóng vánh ở những phút cuối trận khiến đội bóng áo đỏ phải nhận thất bại đáng tiếc với tỷ số 1-2.

Đình Bắc tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số

Bước vào trận đấu, ĐT Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao, chủ động triển khai lối chơi và tìm kiếm cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

ĐT Việt Nam đã có thế trận tốt trong hiệp đấu đầu tiên và dẫn trước đối thủ 1-0 bằng siêu phẩm Đình Bắc.

Đội hình xuất phát của Việt Nam có sự góp mặt của nhiều gương mặt đáng chú ý như Trung Kiên, Thành Chung, Tuấn Tài, Quang Vinh, Đình Bắc, Văn Tùng và Thanh Nhàn.

Sau những phút đầu thi đấu thận trọng, ĐT Việt Nam dần tạo được thế trận tốt hơn. Nỗ lực của các học trò được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút 19.

Đình Bắc có pha xử lý ấn tượng trước khi tung cú dứt điểm đẹp mắt, đưa bóng vào lưới Kyrgyzstan, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Bàn thắng giúp tinh thần các cầu thủ Việt Nam được cải thiện đáng kể. Trong khi đó, Kyrgyzstan buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Hai đội tạo ra thế trận cạnh tranh, với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân.

Hai bàn thua trong những phút cuối

Sang hiệp 2, ban huấn luyện Kim Sang Sik thực hiện một số điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì sức chiến đấu và bảo đảm sự cân bằng trong lối chơi.

Văn Khang được tung vào sân thay Tuấn Tài ngay đầu hiệp, trước khi Minh Khoa, Đăng Dương, Vĩnh Nguyên và Ngọc Sơn lần lượt được trao cơ hội.

Tuyển Việt Nam đánh mất thế trận trong phút cuối hiệp hai.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, ĐT Việt Nam bất ngờ đánh mất lợi thế. Phút 86, Kichin ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Kyrgyzstan, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Chưa kịp ổn định đội hình sau bàn thua, ĐT Việt Nam tiếp tục phải nhận thêm bàn thua. Chỉ 2 phút sau, ở phút 88, Atabaev ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Kyrgyzstan.

Hai bàn thắng liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn giúp Kyrgyzstan hoàn tất màn ngược dòng. Trong khi đó, ĐT Việt Nam không còn đủ thời gian để tìm kiếm bàn gỡ và đành chấp nhận thất bại 1-2.

Tuyển Kyrgyzstan ghi 2 bàn trong vòng chưa đến 4 phút cuối hiệp 2.

Dù Đình Bắc để lại dấu ấn với siêu phẩm mở tỷ số, việc để đối thủ ghi hai bàn trong những phút cuối là điều đáng tiếc với đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu cũng cho thấy những vấn đề cần khắc phục trong khả năng duy trì sự tập trung và tổ chức phòng ngự ở thời điểm quyết định.