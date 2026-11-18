Tối 17/11, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan tại lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Dù không thể giúp đội nhà giành chức vô địch, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn với bàn thắng đẹp mắt ở phút 19.

Đình Bắc (số 7) đang chơi ấn tượng trong màu áo tuyển Việt Nam.

Trong tình huống này, Đình Bắc nhận bóng bên hành lang cánh trái trước khi thực hiện pha đi bóng tốc độ vào trung lộ, vượt qua sự truy cản của các cầu thủ Kyrgyzstan. Khi tiến đến khu vực trước vòng cấm, tiền đạo sinh năm 2004 tung cú sút bằng chân phải từ khoảng cách gần 20m, đưa bóng vào góc cao khung thành. Thủ môn Erzhan Tokotaev dù đã bay người nhưng không thể cản phá.

Bàn thắng giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0 và tạo lợi thế trong cuộc đua giành chức vô địch Casper Cup 2026. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik không thể bảo toàn tỷ số khi để Kyrgyzstan ghi liên tiếp hai bàn trong những phút cuối trận, qua đó nhận thất bại 1-2.

Theo thống kê, bàn thắng vào lưới Kyrgyzstan giúp Đình Bắc nâng tổng số pha lập công cho đội tuyển Việt Nam lên 12 bàn sau 28 lần ra sân, đạt hiệu suất trung bình khoảng 0,43 bàn/trận. Với thành tích này, tiền đạo 22 tuổi vươn lên vị trí thứ 9 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý, Đình Bắc đã cân bằng thành tích ghi 12 bàn của ba đàn anh gồm Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Trọng Hoàng. Đây là cột mốc đáng ghi nhận khi chân sút mới 22 tuổi 2 tháng 30 ngày. Anh cũng nằm trong nhóm những cầu thủ trẻ nhất đạt 12 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, chỉ xếp sau Lê Công Vinh và Phan Thanh Bình.

Bên cạnh số bàn thắng, hiệu suất ghi bàn của Đình Bắc cũng tương đối ấn tượng. Với trung bình 0,43 bàn mỗi trận, tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội nằm trong nhóm những chân sút có hiệu suất tốt nhất đội tuyển Việt Nam.

Bàn thắng đầu tiên của Đình Bắc trong màu áo đội tuyển quốc gia được ghi vào ngày 16/11/2023, khi Việt Nam đánh bại Philippines 2-0 tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Kể từ đó, tiền đạo người Nghệ An liên tục có những đóng góp về bàn thắng trong các lần được triệu tập lên đội tuyển.

Theo thống kê, Đình Bắc đã ghi bàn vào lưới nhiều đối thủ như Philippines, Nhật Bản, Myanmar, Campuchia, Timor Leste, Pakistan và Đài Bắc Trung Hoa. Mới nhất, Kyrgyzstan trở thành đối thủ tiếp theo bị cầu thủ này chọc thủng lưới. Đáng chú ý, tại Casper Cup 2026, Đình Bắc ghi bàn trong cả hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, phong độ ghi bàn của cầu thủ này tại CLB Công an Hà Nội ở mùa giải 2026-2027 lại có sự khác biệt. Theo thống kê từ Soccerway, Đình Bắc mới ghi 1 bàn sau 7 trận tại V-League mùa này. Nếu tính thêm trận Siêu Cúp Quốc gia và các trận đấu ở đấu trường khu vực, châu lục, anh có tổng cộng 2 bàn sau 12 lần ra sân.

Như vậy, hiệu suất ghi bàn của Đình Bắc trong màu áo Công an Hà Nội ở giai đoạn đầu mùa giải chưa cao bằng những gì anh thể hiện khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Dù vậy, sự khác biệt này còn phụ thuộc vào vai trò chiến thuật và cách tổ chức tấn công của từng đội bóng.

Tại Công an Hà Nội, Đình Bắc phải cạnh tranh vị trí với nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, trong khi nhiệm vụ ghi bàn cũng được chia sẻ cho các ngoại binh. Ở đội tuyển Việt Nam, tiền đạo sinh năm 2004 thường xuyên được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội thi đấu và có điều kiện phát huy khả năng xử lý bóng, tốc độ cùng những pha dứt điểm từ xa.