Đình Bắc lập công, Việt Nam thắng dễ Đài Bắc Trung Hoa

Olaha Mạnh Đức khai thông thế bế tắc

Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam ra sân với sơ đồ ba trung vệ. Thủ môn Lê Giang được bố trí bắt chính, phía trước là bộ ba Lý Đức, Thành Chung và Nhật Minh.

ĐT Việt Nam chơi lấn lướt trước Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: PV.

Tuyến giữa gồm Hồng Phúc, Quốc Cường và Minh Khoa, trong khi Minh Phúc và Ngọc Sơn đảm nhiệm hai hành lang biên. Trên hàng công, Đình Bắc sát cánh cùng Olaha Mạnh Đức, tạo thành cặp tiền đạo của đội tuyển Việt Nam.

Với đội hình có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, Việt Nam chủ động triển khai thế trận, kiểm soát khu vực giữa sân và tìm kiếm cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

Khả năng tổ chức tấn công ở hai biên giúp đội tuyển tạo ra sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự Đài Bắc Trung Hoa.

Phút 21, những nỗ lực tấn công của đội tuyển Việt Nam được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số. Olaha Mạnh Đức lập công, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Olaga Mạnh Đức ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Việt Nam. Ảnh: PV.

Bàn thắng giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu tự tin hơn, đồng thời tạo lợi thế về mặt tâm lý trong phần còn lại của trận đấu.

Đình Bắc ấn định chiến thắng 2-0

Sau bàn mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Các cầu thủ tích cực phối hợp, luân chuyển bóng và tìm cách khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Đài Bắc Trung Hoa.

Niềm vui các cầu thủ ĐT Việt Nam. Ảnh: PV.

Bước sang hiệp hai, Việt Nam tiếp tục thể hiện sự hiệu quả trong các tình huống tổ chức tấn công. Phút 58, Đình Bắc ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, giúp đội tuyển Việt Nam nhân đôi cách biệt.

Bàn thắng của tiền đạo trẻ cũng tạo thêm sự thuận lợi cho đội tuyển trong việc triển khai thế trận.

Với lợi thế hai bàn, Việt Nam có điều kiện kiểm soát nhịp độ, duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự và hạn chế những cơ hội phản công của đối thủ.

Đình Bắc để lại dấu ấn với bàn thắng đẹp mắt. Ảnh: PV.

Trong khoảng thời gian còn lại, đội tuyển Việt Nam bảo toàn lợi thế, không để Đài Bắc Trung Hoa tìm được bàn rút ngắn cách biệt.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa. Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc là hai cầu thủ ghi bàn, mang về kết quả thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam.