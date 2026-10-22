Đình Bắc lập công, Công an Hà Nội vẫn đánh rơi chiến thắng

Đình Bắc phát huy hiệu quả nơi tuyến đầu của Công an Hà Nội. Ảnh: Đức Cường

Trước cuộc tiếp đón Thanh Hóa, Công an Hà Nội đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì cuộc đua ở nhóm đầu bảng, đồng thời tìm lại sự hưng phấn sau những kết quả chưa như mong đợi. Tuy nhiên, mật độ thi đấu dày đặc trên nhiều đấu trường cũng đặt ra bài toán về thể lực và nhân sự cho đội chủ nhà.

Với lợi thế sân nhà, Công an Hà Nội chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 4, từ pha giật gót của Đình Bắc, Leo Artur dứt điểm đưa bóng đi sát xà ngang khung thành Thanh Hóa. Mười phút sau, Đình Bắc tung cú sút uy lực nhưng hậu vệ đội khách kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Đội chủ nhà tiếp tục tạo sức ép với những pha tấn công liên tiếp. Adou Minh và Perea đều có cơ hội dứt điểm bằng đầu nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sau nhiều nỗ lực, Công an Hà Nội cũng khai thông thế bế tắc ở phút 43. Văn Đô đột phá bên cánh trái rồi tạt bóng để Ngọc Tín đánh đầu đưa bóng dội xà ngang. Đình Bắc nhanh chóng băng vào đánh đầu bồi, đánh bại thủ môn Thanh Diệp, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo sinh năm 2004 tại V.League mùa giải 2026-2027.

Các cầu thủ Công an Hà Nội tiếp tục duy trì thế trận tấn công. Ảnh: Đức Cường

Sang hiệp 2, Công an Hà Nội tiếp tục duy trì thế trận tấn công. Phút 57, Perea đưa bóng vào lưới Thanh Hóa, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi công nghệ VAR xác định Văn Đô việt vị trong tình huống trước đó.

Chỉ 3 phút sau, đội khách bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa. Văn Tùng dứt điểm nhanh, bóng chạm chân cầu thủ Công an Hà Nội đổi hướng, khiến thủ môn Nguyễn Filip không thể cản phá. Tỷ số được quân bình 1-1.

Bàn thua khiến Công an Hà Nội đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Phút 67, Perea đánh đầu đưa bóng dội cột dọc trong sự tiếc nuối của đội chủ nhà. Những phút cuối trận, Leo Artur cùng các đồng đội tiếp tục gia tăng sức ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Thanh Hóa.

Đội khách Thanh Hóa giành một điểm quý giá trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Đức Cường

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa có cơ hội đáng chú ý khi được hưởng phạt đền ở phút 87. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài hủy quyết định do lỗi việt vị trong tình huống trước đó.

Chung cuộc, Công an Hà Nội hòa Thanh Hóa 1-1 trên sân Hàng Đẫy. Kết quả này khiến đội bóng của huấn luyện viên Mano Polking tiếp tục mất điểm, dù đã có bàn mở tỷ số và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, Thanh Hóa giành được một điểm quý giá trên sân khách.