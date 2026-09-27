Đình Bắc làm đội trưởng tuyển Việt Nam

Do đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức vắng mặt vì chấn thương, đội phó Nguyễn Xuân Son mang băng thủ quân tuyển Việt Nam ở trận thắng 1-0 trước Philippines tại lượt mở màn bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Cả Xuân Son và tân đội phó Nguyễn Đình Bắc đều thi đấu quyết liệt, cố gắng thể hiện, thúc giục đồng đội trong ngày nhận trọng trách mới. Với Đình Bắc, anh mới được bổ sung vào ban cán sự đội sau mùa giải ASEAN Cup thành công rực rỡ.

Số 9 cũng là người ghi bàn duy nhất cho tuyển Việt Nam ở trận này.

Phút 60, Xuân Son phải rời sân vì chấn thương. Tiền đạo của CLB Nam Định được dự đoán dính chấn thương gân kheo, chưa rõ mức độ nghiêm trọng cụ thể.

Đàn anh Phạm Xuân Mạnh đeo băng đội trưởng của Xuân Son cho Đình Bắc, đánh dấu ngày trọng đại với cầu thủ trẻ này. Ở tuổi 22, Đình Bắc trở thành đội trưởng của tuyển Việt Nam trong một trận chính thức thuộc giải đấu của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

90 phút với Philippines cũng ghi nhận màn trình diễn đầy nỗ lực của Bắc. Anh không chỉ ghi bàn mà còn thể hiện sự xông xáo, đóng góp rất nhiều vào lối chơi.

Đình Bắc còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn cuối hiệp hai. Nếu không, anh đã có cú đúp.

Sau trận, Đình Bắc và nhiều cầu thủ Việt Nam gục xuống sân. Khởi đầu chật vật với Philippines hứa hẹn một kỳ FIFA ASEAN Cup khốc liệt hơn rất nhiều cho tuyển Việt Nam.

Nếu Hoàng Đức không kịp trở lại, Đình Bắc có thể tiếp tục làm đội trưởng tuyển Việt Nam ở trận gặp Thái Lan vào ngày 29/9, trận cầu định đoạt ngôi đầu bảng B.

Minh Chiến