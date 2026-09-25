Đình Bắc làm đội phó tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026

Trưa 25/9, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik công bố danh sách ban cán sự đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Quang Hải bất ngờ vắng mặt vì chấn thương, vị trí đội trưởng được trao lại cho tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức - cầu thủ có thâm niêm, đủ phẩm chất ngôi sao cũng như ảnh hưởng về chuyên môn với đồng đội.

Hai vị trí đội phó thuộc về bộ đôi tiền đạo Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo 22 tuổi có lần đầu tiên được tín nhiệm vào ban cán sự đội tuyển. Thực tế, Đình Bắc từng làm đội trưởng U23 Việt Nam tại SEA Games 33 cũng như vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Nguyễn Đình Bắc làm đội phó đội tuyển Việt Nam.

Ở thời điểm hiện tại, vị trí đội phó là cơ hội để Nguyễn Đình Bắc xây dựng thêm hình ảnh, tầm ảnh hưởng của bản thân ở đội tuyển quốc gia. Bản thân cầu thủ của CLB Công an Hà Nội sẽ phải trách nhiệm hơn trong từng pha xử lý bóng, từng biểu cảm trên sân.

Trong khi đó, Nguyễn Xuân Son vốn đá quen với vai trò đội phó. Anh là ngôi sao được đồng đội tin tưởng qua màn trình diễn ở nhiều giải đấu quan trọng.

FIFA ASEAN Cup 2026 áp dụng thể thức khác ASEAN Cup của AFF. 14 đội tuyển được chia làm 2 hạng đấu dựa trên vị trí trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất trước thời điểm bốc thăm. Đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Premier Division cùng Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Pakistan và Bangladesh.

Challenge Division gồm Brunei, Timor Leste, Lào, Campuchia, Myanmar và chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc). Ở Premier Division, các đội chia làm 2 bảng đấu. Hai đội nhất bảng vào chung kết. Hai đội nhì bảng đấu với nhau tranh hạng 3.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung). Sau đó, đội tuyển lần lượt gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10. HLV Kim Sang-sik và học trò đặt mục tiêu vào chung kết giải đấu.