“Khi mà toàn đội thành công thì HLV trưởng là người quan trọng nhất, đưa ra lựa chọn cầu thủ và chiến thuật cho đội. HLV Kim Sang-sik xứng đáng được nhận lời khen. Còn 3 - 4 tháng nữa, huấn luyện viên Kim Sang-sik mới hết hợp đồng và cùng chờ xem chuyện gì xảy ra”, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trả lời sau trận đấu giữa Việt Nam và Kyrgyzstan tại Casper Cup 2026.

Thời điểm này, hợp đồng của huấn luyện viên Kim Sang-sik và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chỉ còn thời hạn đến tháng 2/2027. Việc Asian Cup 2027 bị hoãn đến cuối năm và Đại hội VFF khóa X (2027 - 2031) chưa diễn ra khiến tương lai của nhà cầm quân người Hàn Quốc bị đặt dấu hỏi.

Nguyễn Đình Bắc liên tục ghi bàn dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Đến nay, vẫn chưa có những lời đề nghị chính thức về việc gia hạn hợp đồng dành cho ông Kim Sang-sik. Nhà cầm quân Hàn Quốc đã mang về cho bóng đá Việt Nam 2 chức vô địch ASEAN Cup 2026, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, huy chương vàng SEA Games 33 và huy chương đồng giải U23 châu Á 2026.

Quay trở lại với Casper Cup 2026, đội tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 nhưng thua 1-2 trước Kyrgyzstan và nhìn đối thủ giành danh hiệu vô địch. Đây là trận đấu mà tuyển Việt Nam dẫn trước nhưng nhận 2 bàn thua liên tiếp ở quãng thời gian cuối trận. Dẫu vậy, chính đội khách là những người chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian.

Đình Bắc ghi bàn đẹp mắt.

“Quá đáng tiếc khi đội tuyển Việt Nam thua 5 bàn trong 2 phút, quá nhiều bài học hôm nay dành cho tôi và các đồng đội. Tôi cho rằng toàn đội đã có nhiều danh hiệu, thi đấu tốt trong năm 2026. Hôm nay kết quả không thuận lợi nhưng năm 2027 đội sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”, Nguyễn Đình Bắc nói thêm.

Tiền đạo sinh năm 2004 vẫn ghi dấu ấn với bàn thắng rất đẹp mắt từ cú sút xa ngoài vòng cấm trong hiệp 1. Đình Bắc đã có 12 bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia.