Đình Bắc ghi bàn, tuyển Việt Nam thắng trận ra quân FIFA ASEAN Cup

Tuyển Việt Nam bước vào trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 19h30 ngày 26/9 gặp tuyển Philippines trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia) với quyết tâm giành chiến thắng.

Quãng thời gian đầu hiệp một, cả hai đội đều cho thấy sự tự tin và sẵn sàng thi đấu đôi công. Phút 5, Andre Leipold dứt điểm đưa bóng chệch khung thành tuyển Việt Nam. Các cú sút sau đó của Trương Tiến Anh và Lê Phạm Thành Long cũng không chính xác.

Đến phút 22, tuyển Philippines suýt có bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, cú sút xa của Randy Schneider đưa bóng trúng xà ngang khung thành Việt Nam. Chưa đầy năm phút sau, tuyển Việt Nam đáp trả. Đón đường chuyền của Williams Minh Hoàng, Nguyễn Đình Bắc đệm bóng cận thành trong tư thế không bị kèm, mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.

Sau khi bị thủng lưới, tuyển Philippines nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Hàng phòng ngự tuyển Việt Nam đã thi đấu tập trung và hóa giải được hàng loạt tình huống lên bóng của đối phương.

Hàng phòng ngự Việt Nam thi đấu lăn xả để ngăn chặn các cú sút của đối phương. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Philippines

Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam là đội nhập cuộc chủ động hơn. Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc nỗ lực dứt điểm nhưng tuyển Việt Nam chưa thể ghi thêm bàn thắng.

Phút 53, Bjorn Martin Kristensen vượt qua sự theo kèm của Bùi Hoàng Việt Anh trong vòng cấm rồi dứt điểm. Thủ thành Lê Giang Patrik cản phá cú dứt điểm, giúp tuyển Việt Nam giữ sạch lưới.

Chưa đầy năm phút sau, các học trò của HLV Kim Sang Sik tổ chức phản công nhanh. Đáng tiếc là cú dứt điểm của Đình Bắc không vượt qua được thủ thành Michael Falkesgaard.

Quãng thời gian sau đó, tuyển Philippines đẩy cao đội hình và tạo ra không ít sức ép lên khung thành tuyển Việt Nam. Phút 82, Kenji Nishioka đưa bóng vào lưới tuyển Việt Nam nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Trước khi trận đấu khép lại, thủ môn Lê Giang Patrik xuất sắc cản phá được cú đánh đầu cận thành của Sebastian Rasmussen.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về tuyển Việt Nam. Thắng lợi này giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tạm đứng thứ hai bảng B với 3 điểm. Tuyển Việt Nam có cùng điểm số với Thái Lan nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng/bại.

Voi chiến cũng chính là đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Màn so tài này sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/9 tới đây.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu bóng đá quốc tế quy mô khu vực Đông Nam Á đầu tiên do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trực tiếp quản lý và điều hành, tách biệt với giải vô địch Đông Nam Á truyền thống (ASEAN Cup) diễn ra tháng 8 vừa qua.

Giải đấu diễn ra từ ngày 24/9 đến 6/10/2026, quy tụ 14 đội tuyển được chia thành hai hạng đấu. Tuyển Việt Nam góp mặt tại Division 1 (Hạng 1), nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các trận đấu của Hạng 1 sẽ diễn ra tại Indonesia.

Tại vòng bảng, mỗi đội thi đấu ba trận theo thể thức vòng tròn một lượt và tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào trận Chung kết Hạng 1.

Tỷ số tuyển Việt Nam vs tuyển Philippines: 1-0. Bàn thắng tuyển Việt Nam vs tuyển Philippines: Tuyển Việt Nam: Nguyễn Đình Bắc (25’). Đội hình ra sân tuyển Việt Nam vs tuyển Philippines: Tuyển Việt Nam: Lê Giang Patrik, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Adou Leygley Minh, Phạm Xuân Mạnh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Xuân Son, Trương Tiến Anh, Bùi Hoàng Việt Anh. Tuyển Philippines: Michael Falkesgaard, Jefferson Tabinas, Jesper Nyholm, Amani Aguinaldo, Paul Tabinas, Zico Bailey, Manuel Ott, Randy Schneider, Andre Leipold, Bjorn Martin Kristensen, Jarvey Gayoso.