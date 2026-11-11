Đình Bắc ghi bàn, tuyển Việt Nam thắng trận ra quân

Tối 11-11, đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình) trong khuôn khổ Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn đội hình xuất phát với nhiều gương mặt đáng chú ý, hướng tới mục tiêu thử nghiệm nhân sự và đánh giá phong độ các tuyển thủ.

Cầu thủ Việt Nam nhập cuộc chủ động, tích cực kiểm soát bóng và tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Các cầu thủ Việt Nam tích cực phối hợp ở khu vực giữa sân, tìm kiếm khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương.

Trong một tình huống tấn công, Đình Bắc có cơ hội trước khung thành đối phương nhưng không thể tận dụng để ghi bàn.

Ngay sau tình huống Đình Bắc bỏ lỡ cơ hội, hàng phòng ngự Đài Bắc Trung Hoa mắc sai lầm. Hồng Phúc nhanh chóng thoát xuống cánh phải, xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang để đồng đội băng vào dứt điểm.

Olaha Mạnh Đức băng vào đệm bóng cận thành, đánh bại thủ môn Huang Chiu-Lin, ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ở phút 21. Pha lập công giúp tuyển Việt Nam dẫn trước 1-0. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Olaha Mạnh Đức trong trận ra mắt đội tuyển.

Đầu hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang-sik thay ba cầu thủ khi đưa Khuất Văn Khang, Nguyễn Trần Việt Cường và Hoàng Vĩnh Nguyên vào sân thay Minh Phúc, Minh Khoa và Ngọc Sơn.

Phút 49, Vĩnh Nguyên căng ngang từ cánh phải vào vòng cấm, tạo cơ hội để Nguyễn Trần Việt Cường băng vào dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, tiền đạo mang áo số 22 lại chạm bóng hụt đáng tiếc.

Phút 58, Đình Bắc đột phá ở cánh trái theo hướng lên bóng của tuyển Việt Nam, xâm nhập vòng cấm và đi bóng lắt léo trong vòng vây 2 hậu vệ đối phương.

Ngay sau đó, Đình Bắc thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật bằng lòng trong chân phải ghim bóng vào góc cao và xa khung thành của thủ môn Huang Chiu-Lin, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam. Đây là bàn thắng thứ 10 của Đình Bắc cho tuyển Việt Nam. Trước đó, Đình Bắc đã lập hat-trick trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste tại ASEAN Cup 2026 ngày 24-7.

Hai bàn thắng dẫn trước giúp tuyển Việt Nam thi đấu thoải mái và áp đặt lối chơi tấn công chủ động về phía khung thành Đài Bắc Trung Hoa.

Dù tạo ra cơ hội nhưng tuyển Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng và khép lại trận đấu với tỷ số 2-0. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có trận đấu thứ hai gặp Kyrgyzstan vào ngày 17-11 trên sân Thiên Trường.