'Đình Bắc ghi bàn, tuyển Việt Nam sẽ thắng Malaysia'

"Tuyển Việt Nam trải qua vòng bảng với 2 trận thắng, 1 thua. Trong 3 trận này, tôi đánh giá hiệp 1 ở trận gặp Pakistan kém nhất dưới thời HLV Kim Sang Sik. Phải tới khi Đình Bắc vào sân với màn trình diễn chói sáng, tuyển Việt Nam mới giành chiến thắng 4-2.

Bước vào trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 với Malaysia, lực lượng của tuyển Việt Nam đang bị sứt mẻ. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng sau khi chúng ta chơi tốt nhất ở hiệp 2 ở trận gặp Pakistan, sẽ phát huy khi đối đầu với Malaysia", BLV Quang Huy chia sẻ.

Tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở trận gặp Pakistan. Ảnh: V.A

Ở trận đấu này, tuyển Việt Nam không thể sử dụng đội hình mạnh nhất vì bão chấn thương, BLV Quang Huy cho biết: "Tôi nghĩ hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam phải đá cố gắng. Trận rồi dù chúng ta thắng Pakistan nhưng vẫn phơi bày nhiều sai sót. Trong trường hợp Việt Anh vắng mặt, tôi nghĩ Adou Minh là người thay thế, còn lại là Xuân Mạnh và Cao Quang Vinh đá ở vị trí trung vệ.

Ở hai biên tuyển Việt Nam là Tiến Anh và Tuấn Tài, còn giữa sân hy vọng Hoàng Đức tiếp tục đá chính, cùng với Thành Long. Trên hàng công là Hai Long, Minh Hoàng và Đình Bắc. Thủ môn đội tuyển vẫn là Patrik Lê Giang".

Tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam thắng cả hai trận bán kết lượt đi và về trước Malaysia (cùng với tỷ số 2-0). Còn tại FIFA ASEAN Cup 2026, theo đánh giá của BLV Quang Huy, Malaysia mạnh hơn nhiều.

"Tôi cho rằng chỉ có tuyển Việt Nam điểm rơi phong độ, lực lượng không bằng giải đấu trước. Còn Malaysia, Indonesia hay Thái Lan đều đặt trọng tâm tại giải đấu lần này. Với Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe chỉ giữ lại 5 cầu thủ so với ASEAN Cup, còn lại thay mới hoàn toàn.

Tuyển Việt Nam quyết đánh bại Malaysia. Ảnh: S.N

Cả ba tuyến của Malaysia đều có thủ lĩnh, chơi rất hiểu nhau. HLV Tan Cheng Hoe hiểu các cầu thủ và có chiến thuật khôn ngoan phát huy được sức mạnh của các cầu thủ nhập tịch. Yếu tố lực lượng cùng tinh thần giúp Malaysia hoàn toàn lột xác. Chúng ta cũng đừng quên HLV Tan Cheng Hoe là một người giàu kinh nghiệm, từng nắm cả ĐTQG và đội U23 Malaysia. Ông Tan Cheng Hoe cũng rất hiểu về bóng đá Việt Nam", BLV Quang Huy đánh giá.

"Malaysia có nhiều cầu thủ nhập tịch, nên có thể đá theo kiểu cửa trên. Tuyển Việt Nam cần chơi thận trọng và chờ vào những tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh. Chơi như này, tôi rất kỳ vọng vào Đình Bắc.

Tuyển Việt Nam dù không vào chung kết nhưng vẫn có trận tranh hạng Ba quan trọng với Malaysia. Tôi hy vọng các cầu thủ đá vì danh dự, và sẽ thắng 1-0", BLV Quang Huy chốt lại.

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