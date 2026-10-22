Đình Bắc ghi bàn sau 7 trận tịt ngòi

Nguyễn Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số trong trận Công an Hà Nội hòa Thanh Hóa 1-1 ở vòng 5 V.League tối 22/10. Ảnh: Đức Cường.

Trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội nhập cuộc chủ động và nhanh chóng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, Thanh Hóa cho thấy sự tự tin trong những phút đầu, tổ chức phòng ngự kín kẽ và hạn chế các pha phối hợp nguy hiểm của đội chủ nhà.

Phút 14, Đình Bắc tung cú sút chân phải uy lực trong vùng cấm. Bóng chạm cầu thủ hai đội rồi bật lên nguy hiểm trước khung thành Thanh Hóa. Một hậu vệ đội khách kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu thua cho đội nhà.

Ba phút sau, từ quả đá phạt bên cánh trái của Leo Artur, Adou Minh bật cao đánh đầu ngược ở cự ly gần. Thủ môn Thanh Diệp chọn vị trí chính xác và bắt gọn bóng.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, CLB Công an Hà Nội cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 43. Từ đường chuyền của Văn Đô bên cánh trái, bóng bật ra đúng vị trí của Đình Bắc. Tiền đạo mang áo số 9 đánh đầu chính xác, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Đây là bàn thắng đầu tiên của Đình Bắc sau 7 trận liên tiếp tịt ngòi, giúp chân sút sinh năm 2004 giải tỏa áp lực ghi bàn.

Sau giờ nghỉ, CLB Công an Hà Nội tiếp tục đưa bóng vào lưới đội bóng xứ Thanh ở phút 54. Leo Artur đi bóng kỹ thuật bên cánh trái rồi chuyền thuận lợi để Brayan Perea đánh đầu thành bàn. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị trong tình huống trước đó của Văn Đô.

Đến phút 61, Thanh Hóa bất ngờ gỡ hòa. Từ khoảng cách xa, Văn Tùng tung cú sút khiến bóng chạm chân cầu thủ CLB Công an Hà Nội, đổi hướng làm thủ môn Nguyễn Filip không thể cản phá.

Sau bàn thua, HLV Mano Polking lần lượt tung Thành Long, Quang Hải và Jason Quang Vinh vào sân nhằm cải thiện sức tấn công. Dù vậy, đội chủ nhà không thể tìm được bàn thắng quyết định và chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Thậm chí nhà đương kim vô địch suýt bị nhận bàn thua thứ 2 ở phút 87, Nguyễn Filip băng ra cản phá và có tác động khiến Văn Hoàn bên phía Thanh Hóa ngã trong vùng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông quyết định hủy bỏ quả penalty do xác định cầu thủ đội khách đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Đây là trận hòa đầu tiên của CLB Công an Hà Nội tại V.League mùa này, đồng thời kéo dài chuỗi không thắng của đội bóng lên 3 trận liên tiếp. Kết quả này khiến nhà đương kim vô địch chưa thể trở lại quỹ đạo chiến thắng sau thất bại trước Hà Nội FC ở vòng đấu trước.

Bảng xếp hạng V.League 2026/27 sau trận đấu sớm tối ngày 22/10. Đồ họa: VPF.