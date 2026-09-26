Đình Bắc ghi bàn, đội tuyển Việt Nam thắng Philippines trong trận đầu ra quân

Với mục tiêu giành trọn 3 điểm, HLV Kim Sang-sik sử dụng đội hình gần như mạnh nhất. Đình Bắc, Xuân Son và tân binh Williams Minh Hoàng đá cao nhất trên hàng công.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Hoàng Hên và Thành Long chơi ở trung tâm, trong khi Quang Vinh và Tiến Anh đảm nhiệm hai hành lang. Bộ ba trung vệ gồm Adou Leygley Minh, Việt Anh và Xuân Mạnh, còn Lê Giang Patrick trấn giữ khung thành.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc không thật sự thuận lợi. Mặt sân trơn trượt sau cơn mưa lớn khiến các cầu thủ gặp khó trong kiểm soát và chuyền bóng. Việc Hoàng Đức không góp mặt cũng ảnh hưởng đến khả năng thoát pressing của tuyến giữa.

Dù vậy, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn tìm được bàn mở tỷ số ở phút 25. Williams Minh Hoàng thoát xuống sau đường chọc khe của Thành Long rồi căng ngang. Bóng chạm một cầu thủ Philippines và tìm đến vị trí của Đình Bắc. Tiền đạo số 9 không bỏ lỡ cơ hội, dễ dàng đệm bóng đưa đội nhà vượt lên.

Sau bàn thua, Philippines đẩy cao đội hình nhưng hàng phòng ngự Việt Nam thi đấu tập trung, duy trì khả năng bọc lót và bảo toàn lợi thế đến hết hiệp 1.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam có cơ hội gia tăng cách biệt ở phút 58 khi Đình Bắc thoát xuống đối mặt thủ môn Philippines, nhưng không thể dứt điểm thành công. Hai phút sau, Xuân Son rời sân vì đau, nhường chỗ cho Hai Long.

Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng vất vả trong ngày ra quân. Ảnh: VFF

HLV Kim Sang-sik tiếp tục thử nghiệm nhân sự khi đưa Khoa Ngô vào sân ở phút 70, đánh dấu lần đầu tiền đạo này khoác áo đội tuyển quốc gia. Võ Hoàng Minh Khoa cũng được trao cơ hội.

Những phút cuối diễn ra căng thẳng. Phút 75, Jesper Nyholm ban đầu nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Khoa Ngô, nhưng trọng tài thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR. Đến phút 83, Kenji Nishioka đưa bóng vào lưới Việt Nam, song bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 và tạm xếp thứ hai bảng B, sau Thái Lan, đội đã thắng Pakistan 4-0.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có khởi đầu thuận lợi trước trận đấu quan trọng với Thái Lan ngày 29.9.