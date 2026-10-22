Đình Bắc ghi bàn, Công an Hà Nội hòa Thanh Hóa 1-1

●Vòng 5 V.League 2026-2027

Công An Hà Nội

1-1

Thanh Hoá

Đình Bắc 43’

ĐÃ KẾT THÚC

Văn Tùng 60’

Tối 22/10, Công An Hà Nội hòa Thanh Hóa 1-1 ở vòng 5 V.League 2026-2027 trên sân vận động Hàng Đẫy. Đình Bắc mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 43, trước khi Văn Tùng gỡ hòa ở phút 60. Trận đấu có hai tình huống đáng chú ý liên quan đến VAR, gồm bàn thắng của Brayan Perea không được công nhận, còn Thanh Hóa bị hủy một quả phạt đền ở cuối hiệp hai.

Công An Hà Nội chiếm ưu thế rõ rệt về khả năng kiểm soát thế trận. Đội chủ nhà cầm bóng 66%, tung 13 cú sút và có 5 lần đưa bóng trúng đích. Tuy nhiên, đội khách phòng ngự tập trung và tận dụng tốt sai lầm của đối phương để giành một điểm. Công An Hà Nội tạo được sức ép lớn hơn nhưng hiệu quả trong những tình huống quyết định chưa đủ để chuyển ưu thế thành chiến thắng.

Công An Hà Nội chia điểm với Thanh Hoá. (Ảnh: Thanh Hoa Football Club)

Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và liên tục tổ chức tấn công ở hai biên. Leo Artur có cơ hội ngay phút 4 nhưng dứt điểm vọt xà. Thanh Hóa chủ động lùi đội hình, giữ cự ly phòng ngự chặt và chờ thời cơ phản công.

Phút 38, đội khách suýt mở tỷ số khi Damoth có cơ hội trong vùng cấm nhưng không thể thực hiện pha dứt điểm. Chỉ 5 phút sau, sức ép của Công An Hà Nội được chuyển hóa thành bàn thắng. Đình Bắc đánh đầu cận thành chính xác, giúp đội chủ nhà dẫn 1-0 trước giờ nghỉ.

Công An Hà Nội tiếp tục đẩy cao đội hình trong hiệp hai. Phút 54, Leo Artur đi bóng rồi tạt thuận lợi để Perea bật cao đánh đầu tung lưới Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Lê Văn Đô đã việt vị trước đó và không công nhận bàn thắng. Chỉ ít phút sau, Thanh Hóa tận dụng sai sót của hàng phòng ngự chủ nhà. Phút 60, Văn Tùng dứt điểm vào góc gần, gỡ hòa 1-1.

Những phút còn lại chứng kiến Công an Hà Nội tạo ra nhiều cơ hội hơn. Thanh Hóa cũng có cơ hội tạo bước ngoặt ở phút 87 khi trọng tài ban đầu cho đội khách hưởng phạt đền. Tuy nhiên, quyết định được rút lại sau khi VAR can thiệp. Không đội nào ghi thêm bàn, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Công An Hà Nội

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Nguyễn Filip

TM

4

Ngọc Tín

9

Đình Bắc

10

Leo Artur

12

Văn Toàn

14

Damia Sabater

38

Adou Minh

55

Frans Putros

68

Việt Anh

ĐT

88

Văn Đô

90

Brayan Perea

Thanh Hoá

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

25

Nguyễn Thanh Diệp

TM

14

Trương Thanh Nam

15

Trịnh Văn Lợi

16

Nguyễn Đình Huyên

22

Damoth Thongkhamsavath

26

Hà Minh Đức

35

Di Mateo Lovric

58

Trương Đức Mạnh

77

Odilzhon Abdurakhmanov

ĐT

89

Nguyễn Trọng Phú

98

Matheus Monteiro Martins

Thông tin trận Công An Hà Nội vs Thanh Hóa

Trước cuộc đối đầu ở vòng 5 V.League 2026-2027, cả hai đội đều chịu áp lực phải cải thiện thành tích sau những kết quả không như mong đợi. CAHN vừa nhận thất bại đầu tiên của mùa giải khi để thua Hà Nội FC 1-2 trong trận derby thủ đô. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Mano Polking đánh mất ngôi đầu bảng và rơi xuống vị trí thứ hai với 9 điểm.

Trong khi đó, Thanh Hóa cũng vừa trải qua trận thua 0-2 trước Nam Định ngay trên sân nhà. Sau 4 vòng đấu, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp có 6 điểm, tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng.

CAHN có lợi thế đáng kể về thành tích đối đầu trước Thanh Hóa. Kể từ năm 2023, hai đội gặp nhau 9 lần trên mọi đấu trường, trong đó đội bóng ngành Công an giành 6 chiến thắng, hòa một trận và chỉ nhận 2 thất bại. Một trong những kết quả đáng chú ý nhất của Thanh Hóa là chiến thắng trước CAHN ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2023-2024. Tuy nhiên, tại V.League, đội bóng xứ Thanh thường gặp khó khăn mỗi khi chạm trán đối thủ này.