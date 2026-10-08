Đình Bắc dính chấn thương tại Cup CLB Đông Nam Á

Ở những phút cuối trong trận CAHN vs Lion City Sailors tại Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dù không va chạm với anh nhưng bất ngờ bị đau phải nằm sân.

Bộ phận y tế CAHN lập tức vào sân chăm sóc cho số 9, nhưng anh không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân với sự hỗ trợ của các bác sĩ và thành viên Ban huấn luyện. Sau khi ra khỏi sân, Đình Bắc tỏ ra rất đau.

Đình Bắc có thể gặp chấn thương nặng. Ảnh: CAHN

Hiện phía CAHN chưa thông tin cụ thể về chấn thương của Đình Bắc, tuy nhiên nhiều khả năng tiền đạo sinh năm 2004 gặp vấn đề tương đối nghiêm trọng.

Sau trận đấu, khi các cầu thủ cùng Ban huấn luyện CAHN chụp ảnh ăn mừng chiến thắng cùng CĐV, Đình Bắc cũng không xuất hiện.

Thời gian qua, Đình Bắc phải cày ải liên tục ở tuyển Việt Nam (ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup 2026), cùng CLB CAHN. Trước trận đấu với Lion City Sailors tại Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27, tiền đạo 23 tuổi cũng chỉ có vài ngày nghỉ ngơi sau chiến dịch FIFA ASEAN Cup.

Nếu Đình Bắc chấn thương, đây sẽ là tổn thất lớn không chỉ với CAHN mà còn với tuyển Việt Nam. Trước đó, nhiều trụ cột đội tuyển như Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc... cũng bị chấn thương, phải nghỉ từ 1-3 tháng.

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