Đình Bắc đang lọc lõi hơn?

Nguyễn Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số trong trận Công an Hà Nội hòa Thanh Hóa 1-1 ở vòng 5 V.League tối 22/10. Ảnh: Đức Cường.

Phút bù giờ cuối cùng trận gặp Lion City Sailors ngày 8/10, Nguyễn Đình Bắc ngã xuống sân. Tiền đạo CLB Công an Hà Nội phải nhờ nhân viên y tế dìu ra ngoài, lắm lúc chỉ có thể đi tập tễnh. Những khung hình ấy khiến nhiều người giật thót.

Mới ba ngày trước đó, Bắc còn khoác áo tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup. Những chuyến bay, những trận đấu nối tiếp, rồi đôi chân lại đau. Người ta có lý do để lo lắng, liệu chấn thương có cướp đi quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp chàng trai 22 tuổi?

May thay, Đình Bắc sau đó thông báo chỉ bị đụng dập cơ, cần khoảng 4-5 ngày hồi phục. Một tin nhẹ nhõm, nhưng cũng nhắc rằng bóng đá có thể lấy đi phong độ của cầu thủ nhanh đến thế nào. Đôi khi chỉ một lần tiếp đất không thuận lợi, cả hành trình phía trước đã phải viết lại.

Đáng nói hơn khi, hành trình của Đình Bắc đang đến đoạn rất quan trọng.

Những bàn thắng không cần độc diễn

Trước trận gặp Thanh Hóa hôm 22/10, có một chi tiết đáng ngẫm: Đình Bắc vẫn chơi tốt, vẫn kiến tạo, vẫn đóng góp vào lối chơi của CLB CAHN, nhưng bàn thắng đầu tiên ở V.League mùa này thì mãi chẳng thấy. 4 vòng trôi qua, anh chưa khai hỏa. Thực tế ấy không có nghĩa Đình Bắc chơi tệ, nhưng với một tiền đạo, việc liên tục tham gia tấn công mà chưa ghi bàn vẫn để lại dấu hỏi lớn. Anh thực sự cần giải cơn khát ấy ở vòng 5 trước Thanh Hóa.

Ngay phút thứ 4, Đình Bắc đã ngẫu hứng đánh gót tạo cơ hội cho Leo Artur. Bắc cứ thế tìm cách xâm nhập và được đền đáp ở phút 43, nhưng không phải theo cách mỹ miều. Văn Đô tạt bóng từ cánh trái, Ngọc Tín bật cao đánh đầu dội xà ngang, Đình Bắc đón lõng để dứt điểm bồi. Thanh Diệp chạm được bóng nhưng đã quá muộn, nó đã vượt qua vạch vôi.

Không có cú solo ngoạn mục, không đảo chân khiến hậu vệ mất phương hướng. Một pha di chuyển, một lần đọc điểm rơi và một cú đánh đầu. Đình Bắc đã ghi bàn đầu tiên tại V.League 2026/27 như thế.

Bàn thắng không giúp CLB CAHN chiến thắng, bởi Thanh Hóa gỡ hòa trong hiệp hai. Nhưng với cá nhân Đình Bắc, nó gợi ra một điều thú vị: Anh có thể bổ sung những cách ghi bàn giản dị hơn bên cạnh sở trường tốc độ, rê dắt và dứt điểm táo bạo.

Đình Bắc dĩ nhiên không cần từ bỏ những pha đột phá làm nên tên tuổi. Chỉ là một tiền đạo giỏi không nên lúc nào cũng phải tự mình tạo nên điều phi thường. Đôi khi, thay vì chạy qua hai hậu vệ, chỉ cần đến trước họ một nhịp.

Đình Bắc cần chắt chiu rất nhiều thứ trong giai đoạn dồn toa sắp tới. Ảnh: Minh Chiến.

Bài học từ 409 phút

Thật ra, Đình Bắc vốn đã có một cuộc trình diễn đặc biệt về khả năng tận dụng thời gian tại vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm. Đó là khi Bắc chỉ đá chính hai trong sáu trận vì ban huấn luyện phải quản lý thể lực sau chấn thương của anh, với thời lượng trên sân chỉ là 409 phút trên tổng 600 phút chính thức (trận knock-out với UAE và Hàn Quốc có thêm hiệp phụ). Thế mà, Bắc vẫn ghi 4 bàn, kiến tạo hai lần và trở thành Vua phá lưới.

Bốn bàn thắng ấy chẳng giống nhau: Một quả phạt đền trước Jordan, pha độc diễn trước Saudi Arabia, cú đánh đầu trước UAE và quả đá phạt trực tiếp trước Hàn Quốc - toàn là bàn siêu quan trọng. Và điều thú vị nằm ngay trong cách danh hiệu được quyết định: Đình Bắc và Ryunosuke Sato cùng ghi 4 bàn, có 2 kiến tạo, nhưng đại diện Việt Nam được trao giải vì chơi ít hơn đối thủ 42 phút.

409 phút trước 451 phút, một danh hiệu được phân định bằng chính lượng thời gian mà cầu thủ sử dụng. Qua đó, Đình Bắc chứng minh khả năng tạo ảnh hưởng lớn dù không thường xuyên hiện diện suốt 90 phút.

Đến ASEAN Cup tháng 8, anh lại ghi 5 bàn, kiến tạo 3 lần, chia sẻ Vua phá lưới với Xuân Son và nhận giải Cầu thủ hay nhất. Những thành tích ấy giúp Bắc bước vào giai đoạn cuối năm với vị thế khác trước.

Năm 2025, Bắc từng giành Quả bóng bạc Việt Nam, xếp sau đàn anh Hoàng Đức. Giờ đây, với những danh hiệu tập thể lẫn cá nhân ở các cấp đội tuyển, Đình Bắc có cơ sở để được đánh giá là ứng viên đáng gờm cho Quả bóng vàng 2026. Nhưng vẫn chưa đủ đảm bảo hoàn toàn, phong độ cấp CLB trong chặng cuối năm vẫn là phần quan trọng của cuộc cạnh tranh. Mùa giải chỉ mới bắt đầu, song xét khía cạnh này, hai tháng sắp tới chẳng khác nào chặng nước rút (dù như đã nói, Bắc đang nắm nhiều lợi thế).

Đình Bắc đứng trước cơ hội giành Quả bóng vàng Việt Nam 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Giữ sức để bùng nổ

Chỉ trong 64 ngày, từ 22/10 đến 25/12, CLB CAHN phải đá tới 15 trận trên ba đấu trường. Trung bình chỉ hơn 4 ngày lại có một trận, chưa kể khả năng Đình Bắc tiếp tục phục vụ tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11. Đó là khi tờ lịch trôi nhanh hơn những vết đau; một trận vừa khép lại, trận tiếp theo đã ở ngay trước mắt.

Những cuộc đối đầu với Cảng Thượng Hải, Kyoto Sanga, Vissel Kobe, Kashiwa Reysol ở AFC Champions League Elite hay Johor Darul Ta'zim ở Cúp các CLB Đông Nam Á còn đặt ra yêu cầu cao hơn về tốc độ xử lý, thể lực và khả năng hồi phục. Chẳng có đôi chân nào có thể tăng tốc mãi mà không cần nghỉ ngơi.

Với Đình Bắc, thử thách giờ không đơn giản là ghi thêm vài bàn. Thậm chí không cần thiết phải nhớ mình từng bùng nổ ở V.League thế nào sau khi thông nòng mùa giải trước. Cái anh cần nhất hiện tại là duy trì sự tập trung qua nhiều trận liên tiếp, tránh bị bào mòn thể lực và ít nhất, không để tụt phong độ trong chặng Tourmalet khắc nghiệt.

Đây là bài toán không thể chỉ giao cho cầu thủ. HLV Alexandre Polking và đội ngũ chuyên môn cũng cần tính toán lúc nào để Bắc đá chính, lúc nào sử dụng anh từ ghế dự bị và lúc nào cần cho anh hồi phục. Bản thân Bắc hẳn cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc thời điểm bứt tốc, những pha tranh chấp và dồn sức kết liễu. Không phải để chạy ít đi bằng mọi giá, mà để mỗi lần tăng tốc đều có mục đích rõ ràng.

Đình Bắc có rất nhiều dịp trui rèn ở AFC Champions League Elite trong hai tháng tới. Ảnh: Minh Chiến.

Thực dụng vào lúc này tốt hơn cố quá mà chấn thương. Lọc lõi vào lúc này, tốt hơn hào hoa mà trồi sụt phong độ. Chắt chiu cơ hội để ghi bàn, và chắt chiu thể lực để còn tiếp tục ghi bàn. Có lẽ đây là nghệ thuật mà Đình Bắc cần hoàn thiện trong những tháng cuối năm 2026.

Người hâm mộ đã thấy Đình Bắc lập công bằng sút xa, bằng solo, đánh đầu, đá phạt và cả một tình huống bóng bật ra tưởng như rất đỗi bình thường. Giờ đây, chúng ta mong được nhìn thấy Bắc làm những điều ấy đều đặn, khỏe mạnh, không đánh cược với đôi chân của mình.

Bởi xét cho cùng, điều đáng quý nhất ở một tài năng trẻ không chỉ là khả năng bùng nổ trong vài phút. Mà còn là sau những phút bùng nổ ấy, anh vẫn đủ sức bước ra sân ở trận đấu tiếp theo. Và cả những trận sau đó nữa.

Cú đá phạt đẳng cấp của Đình Bắc Bàn thắng của Đình Bắc trong trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc được AFC phát toàn cầu trên fanpage.