Đình Bắc còn một trận bị treo giò, có phải nghỉ trận ra quân ở FIFA ASEAN Cup?

Đình Bắc còn thiếu một trận trong án phạt nào?

Trong trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc hồi tháng 1 năm nay, Nguyễn Đình Bắc đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Theo quyết định của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức (DEC) của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Đình Bắc bị treo giò 2 trận. Anh đã chấp hành một trận hồi tháng 3, vậy là còn "nợ" một trận.

Đình Bắc nhận thẻ đỏ trong trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc hồi tháng 1 năm nay. Ảnh: Tedtran TV.

Theo quy định của DEC thì nếu án phạt không được thi hành trong trận đấu cùng nhóm tuổi (ví dụ U23) thì sẽ tự động được chuyển tiếp sang nhóm tuổi cao hơn tại giải đấu của AFC hoặc FIFA thuộc cùng loại hình/ hạng mục bóng đá.

Vậy Đình Bắc có phải nghỉ trận ĐT Việt Nam - ĐT Philippines không?

Câu trả lời là không.

Điều 1.3 của Điều lệ FIFA ASEAN Cup 2026 xác định, các trận tại giải được tính điểm trên Bảng xếp hạng FIFA Bóng đá nam Thế giới theo tính chất là chuỗi trận giao hữu quốc tế trong lịch thi đấu quốc tế chính thức (hay gọi là FIFA Days).

Một phần của Điều 1 trong Điều lệ FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh chụp màn hình).

Vì các trận ở FIFA ASEAN Cup 2026 mang tính chất là các trận giao hữu chứ không phải các trận đấu chính thức mà án treo giò đang được áp dụng, nên Đình Bắc không buộc phải vắng mặt trong trận ĐT Việt Nam - ĐT Philippines sắp tới theo án treo giò.

Các cầu thủ ĐT Việt Nam tập luyện trước trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Tất nhiên, việc Đình Bắc có ra sân hay không sẽ do Ban huấn luyện quyết định; còn một trận treo giò mà anh chưa chấp hành sẽ được áp dụng trong trận đấu phù hợp tiếp theo.