Đinh Anh Hoàng tỏa sáng giúp đội tuyển bóng bàn giành ngôi vô địch ĐNA sau 10 năm

Trong trận chung kết đầy kịch tính, Đinh Anh Hoàng - tay vợt thuộc biên chế của đội Công an nhân dân T&T trở thành nhân tố quyết định với hai trận thắng quan trọng, góp công lớn đưa bóng bàn Việt Nam lên ngôi vô địch.

Tay vợt trưởng thành từ lò đào tạo T&T của bầu Hiển đã góp công lớn cho ngôi vô địch vừa giành được sáng nay của đội tuyển

Sáng 12.11, tại Kuala Lumpur (Malaysia), đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam bước vào trận chung kết Giải vô địch Đông Nam Á 2026 với quyết tâm chinh phục ngôi vị cao nhất. Trước đối thủ chủ nhà được đánh giá là khó chịu, các tay vợt Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, sự tự tin cùng khả năng tận dụng cơ hội để giành chiến thắng thuyết phục.

Mở màn trận chung kết, Đinh Anh Hoàng đối đầu Choong Javen trong cuộc so tài căng thẳng ngay từ những đường bóng đầu tiên. Hai tay vợt liên tục bám đuổi điểm số, tạo nên màn giằng co quyết liệt kéo dài tới ván đấu thứ năm. Bằng sự tập trung và bản lĩnh ở thời điểm quyết định, Anh Hoàng giành chiến thắng sát nút 3-2, giúp Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Lợi thế từ trận mở màn tiếp thêm sự tự tin cho Nguyễn Anh Tú khi bước vào cuộc đối đầu Wong Qi Shen. Phát huy khả năng kiểm soát thế trận cùng những pha tấn công hiệu quả, Anh Tú không cho đối thủ nhiều cơ hội xoay chuyển tình thế. Tay vợt Việt Nam giành chiến thắng áp đảo 3-0, nâng tỉ số trận chung kết lên 2-0.

Tưởng chừng đội tuyển Việt Nam sẽ sớm khép lại cuộc tranh tài, nhưng Malaysia đã vùng lên mạnh mẽ ở trận đơn thứ ba. Đối đầu Lee Hong An, Lê Đình Đức thi đấu đầy nỗ lực, liên tục bám đuổi đối phương trong cuộc so tài kéo dài năm ván. Tuy nhiên, tay vợt chủ nhà đã tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 3-2, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Kết quả này khiến trận chung kết trở nên căng thẳng hơn khi Malaysia thắp lại hy vọng lội ngược dòng. Trong thời điểm đội tuyển Việt Nam cần một chiến thắng để định đoạt ngôi vô địch, Đinh Anh Hoàng tiếp tục được trao trọng trách ở trận đơn thứ tư.

Đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam lên ngôi vô địch một cách xứng đáng

Chạm trán Wong Qi Shen, tay vợt trưởng thành từ lò đào tạo T&T của bầu Hiển - Đinh Anh Hoàng thể hiện sự bình tĩnh, chủ động điều chỉnh lối chơi trước những pha tấn công của đối thủ. Với khả năng xử lý linh hoạt và duy trì sự ổn định trong các thời điểm quan trọng, tay vợt Việt Nam giành chiến thắng 3-1, ấn định tỉ số chung cuộc 3-1 trước Malaysia.

Chiến thắng của Đinh Anh Hoàng cũng chính thức mang về tấm Huy chương vàng đồng đội nam cho bóng bàn Việt Nam tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Trong hành trình chinh phục ngôi vô địch, Đinh Anh Hoàng để lại dấu ấn nổi bật khi giành hai chiến thắng ở trận chung kết, trực tiếp mở ra lợi thế và khép lại cuộc tranh tài. Nguyễn Anh Tú cũng đóng góp quan trọng bằng chiến thắng 3-0, giúp đội tuyển Việt Nam tạo khoảng cách trước đối thủ chủ nhà.

Vượt qua Malaysia ngay trên sân khách, đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn cho thấy bản lĩnh thi đấu và tinh thần đoàn kết trong những thời điểm chịu sức ép lớn.

Tấm huy chương vàng là thành quả đáng ghi nhận của bóng bàn Việt Nam tại đấu trường khu vực, đồng thời tạo động lực để các tay vợt tiếp tục thi đấu tự tin, hướng tới những kết quả tích cực ở các nội dung đơn và đôi còn lại của giải.

Đây cũng là tấm huy chương vàng đồng đội nam quý giá, sau 10 năm mới trở lại với đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam. Năm 2016, đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam cũng giành ngôi vô địch tại giải đấu này trên đất Indonesia. Tay vợt Nguyễn Anh Tú đã góp mặt trong cả hai lần đội tuyển bóng bàn nam lên ngôi vô địch vào năm 2016 và 2026.