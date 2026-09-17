Digiworld dùng hơn 22 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP để trả nợ vay

Theo báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành được Digiworld công bố ngày 16/9, công ty đã sử dụng toàn bộ hơn 22 tỷ đồng (bao gồm tiền thu từ đợt phát hành ESOP và lãi tiền gửi phát sinh), để trả nợ vay tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam. Digiworld cũng cho biết nguồn vốn này không được sử dụng cho các dự án đầu tư.

Digiworld là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực buôn bán, sản xuất các thiết bị, linh kiện, phần mềm công nghệ thông tin. Ảnh: Digiworld.

Trước đó, Digiworld phát hành 2,2 triệu cổ phiếu phổ thông theo chương trình ESOP, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đợt phát hành kết thúc ngày 26/8, thu về 22 tỷ đồng. Số tiền này phát sinh thêm 629.082 đồng lãi tiền gửi.

Về tình hình kinh doanh,6 tháng đầu năm 2026, Digiworld đạt doanh thu thuần 15.773,5 tỷ đồng, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng 2,3 lần, từ gần 225 tỷ đồng lên 510,9 tỷ đồng.

Năm 2026, Digiworld đặt mục tiêu doanh thu 31.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 660 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm nay, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 50% kế hoạch doanh thu và 77% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Digiworld đạt 12.537,4 tỷ đồng, tăng 11,4% so với ngày đầu năm. Tổng nợ phải trả hơn 8.778 tỷ đồng, tăng 13% so với thời điểm đầu năm. Nợ ngắn hạn chiếm gần như toàn bộ với 8.775,6 tỷ đồng

Trên thị trường chứng khoán, tính đến 10h sáng phiên 17/9, cổ phiếu DGW đang được giao dịch quanh mức 44.850 đồng/cổ phiếu, tăng 150 đồng so với kết phiên liền trước.