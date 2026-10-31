Digiworld bán hết HPG, khoản đầu tư KBC lỗ hơn 30 tỷ

Digiworld hoạt động chính trong lĩnh vực buôn bán, sản xuất các thiết bị, linh kiện, phần mềm công nghệ thông tin. Ảnh: Digiworld.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 của CTCP Thế giới Số (Digiworld - mã: DGW), tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 11.881 tỷ đồng, tăng 6% so với ngày đầu năm nay.

Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 42%, còn 451 tỷ đồng. Trong đó, chứng khoán kinh doanh giảm 74%, còn 200 tỷ đồng. Danh mục đầu tư cổ phiếu của doanh nghiệp tại cuối quý 3 chỉ còn cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HOSE: KBC), với giá gốc gần 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị hợp lý của khoản đầu tư này chỉ còn hơn 166 tỷ đồng, tương ứng mức tạm lỗ gần 34 tỷ đồng.

Cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) không còn xuất hiện trong danh mục chứng khoán kinh doanh của Digiworld. Trước đó, tại ngày 30/6/2026, doanh nghiệp ghi nhận khoản đầu tư vào HPG với giá gốc gần 101 tỷ đồng, giá trị hợp lý hơn 95 tỷ đồng và dự phòng giảm giá khoảng 5,5 tỷ đồng.

Không chỉ thu hẹp danh mục cổ phiếu, Digiworld còn điều chỉnh cơ cấu đầu tư trái phiếu. Tại cuối quý 3/2026, giá trị danh mục trái phiếu đạt khoảng 796 tỷ đồng, giảm 42% so với thời điểm đầu năm và tăng 2% so với quý 2/2026.

Digiworld không còn nắm giữ trái phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank), trong khi cuối quý 2/2026 doanh nghiệp sở hữu gần 212 tỷ đồng. Khoản đầu tư vào trái phiếu CTCP In và Bao bì Goldsun giảm 8% so với quý trước (từ 404,8 tỷ đồng còn 373 tỷ đồng); trái phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA cũng giảm 37%, xuống còn 102 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư trái phiếu của doanh nghiệp còn ghi nhận hơn 120 tỷ đồng trái phiếu Công ty TNHH Lạc Việt Quy Nhơn; hơn 100 tỷ đồng trái phiếu CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ và hơn 100 tỷ đồng trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.

Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho tăng lần lượt 40% và 5%, tương ứng đạt 4.797 tỷ đồng và 4.655 tỷ đồng. Tài sản dài hạn của doanh nghiệp tăng nhẹ 1%, lên 563 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp ghi nhận hơn 19 tỷ đồng bất động sản đầu tư, trong khi đầu năm không có khoản mục này

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Digiworld tăng 9% so với hồi đầu năm, lên 8.496 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 33%, lên 3.866 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2026, doanh thu thuần của Digiworld đạt hơn 11.022 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Đây là mức doanh thu theo quý cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 278 tỷ đồng, tăng 65% YoY. Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh khả quan trong quý 3/2026 chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Thiết bị văn phòng tiếp tục là điểm sáng với doanh thu tăng 90% YoY.

Mảng điện thoại di động và máy tính xách tay, máy tính bảng lần lượt tăng trưởng 44% và 32% YoY. Thiết bị gia dụng và hàng tiêu dùng cùng tăng 33% YoY.

Đặc biệt, mảng thiết bị và vật tư công nghiệp (gồm nhóm thiết bị bảo hộ lao động và nhóm dầu nhờn) tăng đáng kể 149% YoY, một phần do Digiworld bắt đầu ghi nhận doanh thu từ ngành hàng dầu nhờn Shell trong quý này.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần đạt gần 26.796 tỷ đồng, tăng 45% YoY; lợi nhuận sau thuế tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, từ 393 tỷ đồng lên hơn 789 tỷ đồng. Với kết quả này, Digiworld đã hoàn thành khoảng 85% kế hoạch doanh thu và vượt gần 20% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2026.

Diễn biến cổ phiếu DGW từ đầu năm 2026 đến hết tháng 10/2026. Ảnh màn hình.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGW tăng trong những phiên đầu tháng 10, từ 45.200 đồng/cổ phiếu (ngày 1/10) lên mức đóng cửa cao nhất tháng là 47.750 đồng (ngày 8/10). Sau đó, thị giá biến động quanh vùng 44.000 - 46.000 đồng/cổ phiếu trước khi giảm mạnh vào cuối tháng. Riêng phiên 28/10, cổ phiếu DGW giảm tới 7%, đóng cửa ở mức 42.350 đồng/cổ phiếu.