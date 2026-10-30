Digifest Đồng Nai quy tụ 200 gian hàng công nghệ

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai và các đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm công nghệ số tại triển lãm. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Đồng Nai, với quy mô 200 gian hàng công nghệ của khoảng 100 doanh nghiệp.

Triển lãm giới thiệu các giải pháp công nghệ lõi, công nghệ ứng dụng, sản phẩm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, sản phẩm OCOP và khu vực tương tác trải nghiệm công nghệ thực tế.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Nguyễn Minh Quang cho biết, triển lãm là không gian giới thiệu, trải nghiệm những sản phẩm, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với sự đa dạng về sản phẩm, công nghệ được trưng bày, triển lãm Digifest Đồng Nai 2026 còn là khả năng kết nối giữa công nghệ với nhu cầu thực tế. Qua trưng bày, giới thiệu tại triển lãm với các giải pháp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, robot, công nghệ số... có thể mở ra cơ hội trao đổi, hợp tác.

Đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm công nghệ số tại triển lãm DIGIFEST Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Digifest Đồng Nai 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11, với chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có quy mô lớn nhất trong năm của thành phố Đồng Nai.

Sự kiện quy tụ khoảng 5.000 lượt khách tham quan, hơn 200 doanh nghiệp, hơn 30 diễn giả đầu ngành trong và ngoài nước cùng đại biểu từ 5 quốc gia.

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, chủ đề “Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo: Từ chủ trương đến thực chất-Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Đồng Nai”, Digifest Đồng Nai năm 2026 mang trọn vẹn thông điệp cốt lõi và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai.

Đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm công nghệ số tại triển lãm. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Thông qua sự kiện thành phố Đồng Nai hướng tới 3 kỳ vọng lớn mang tính đột phá. Đó là hiện thực hóa tinh thần "3 thật" là bài toán thật-giải pháp thật-hiệu quả thật. Xác lập "Thương hiệu Đồng Nai" - Trung tâm Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của vùng Đông Nam Bộ. Đồng Nai khẳng định vị thế một cực tăng trưởng đa chức năng, một không gian kết nối toàn cầu gắn liền với sân bay Long Thành.

“Chúng tôi muốn gửi thông điệp mạnh mẽ tới các tập đoàn công nghệ, các quỹ đầu tư quốc tế rằng, Đồng Nai sẵn sàng về hạ tầng, cởi mở về thể chế để đón nhận các dự án về bán dẫn, AI, Data Center và logistics thông minh”, ông Nguyễn Minh Quang chia sẻ.