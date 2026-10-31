DIGIFEST Đồng Nai 2026: Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Đồng Nai

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc DigiFest Đồng Nai 2026. Ảnh BTC

Chuyển đổi số thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, DIGIFEST Đồng Nai 2026 là sự kiện hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia (1/10) và Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), với chuỗi hoạt động gồm triển lãm công nghệ, diễn đàn cấp cao, hội thảo chuyên đề, kết nối đầu tư, trình diễn công nghệ và trải nghiệm các sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu khai mạc. Ảnh BTC

Theo ông Nguyễn Văn Út, triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, thành phố xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành các ngành kinh tế mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên tinh thần đó, thành phố tập trung vào ba định hướng trọng tâm: chuyển đổi số lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đổi mới sáng tạo phải tạo ra giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh; chính quyền chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà cho rằng, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở ứng dụng công nghệ mà phải tạo ra chuyển biến thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo động lực phát triển.

Với nền tảng công nghiệp, lợi thế kết nối vùng, hạ tầng giao thông và logistics, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai có nhiều điều kiện hình thành các hệ sinh thái kinh tế mới có giá trị gia tăng cao.

Đánh giá cao cách tiếp cận “Bài toán thật - Giải pháp thật - Hiệu quả thật” của Chương trình, bà Lê Thu Hà nhấn mạnh, những sáng kiến và cam kết cần được tiếp nối bằng chương trình hành động cụ thể, có trách nhiệm rõ ràng và kết quả có thể đo lường.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại sự kiện. Ảnh BTC

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đề nghị Diễn đàn tập trung vào ba định hướng: nâng cấp nền công nghiệp hiện hữu, phát triển công nghiệp công nghệ cao; khai thác lợi thế sân bay Long Thành để hình thành hệ sinh thái kinh tế có giá trị gia tăng cao; tổ chức thực hiện theo bài toán cụ thể, gắn trách nhiệm với kết quả và huy động hiệu quả các nguồn lực.

Đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào thực tiễn

Tại Diễn đàn cấp cao DIGIFEST Đồng Nai 2026, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai, trình bày định hướng phát triển thành phố đến năm 2035 trở thành đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, xanh và thông minh; đồng thời là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không - vũ trụ và kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế.

Đến năm 2045, Đồng Nai hướng tới trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trung tâm kinh tế tri thức phát triển năng động. Theo ông Nguyễn Minh Quang, yêu cầu đặt ra là tổ chức lại không gian phát triển theo hướng mở, đa trung tâm, đa cực, đa tầng, kết nối đồng bộ các không gian phát triển.

Trình bày tham luận về triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, nhấn mạnh việc xây dựng Khung đúng hạn là yêu cầu, vận hành theo Khung là mục tiêu và kết quả thực chất mới là thước đo.

Theo đó, hiệu quả không chỉ được đánh giá bằng số lượng hệ thống mà còn phải thể hiện qua mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; giảm thời gian xử lý công việc, chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út tham quan gian hàng. Ảnh BTC

Tại Diễn đàn, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trình bày tham luận về các giải pháp chuyển đổi số xã, phường nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số từ cấp địa phương. Bên cạnh đó, các đại biểu còn thảo luận về giải pháp xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao cho thành phố Đồng Nai.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, phiên thảo luận với chủ đề “Phát triển chuyển đổi số gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - Biến tiềm lực thành động lực” có sự tham gia của PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh; ông Nguyễn Minh Quang; ông Lê Xuân Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty VNPT-IT thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); ông Huỳnh Văn Pháp, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thành Thành Công. Phiên thảo luận do TS. Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam điều phối.

Các đại biểu trao đổi về các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng tới đưa những tiềm năng, lợi thế của Đồng Nai thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Một số hình ảnh tại sự kiện