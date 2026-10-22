DIGIFEST Đồng Nai 2026: Kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Mô phỏng hội trường diễn ra DIGIFEST Đồng Nai 2026. (Ảnh: Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số)

Chương trình được Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam chủ trì và bảo trợ, do Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam), Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đồng Nai phối hợp tổ chức.

DIGIFEST Đồng Nai 2026 là chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố Đồng Nai nhằm chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia (1/10) và Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10).

Chương trình đồng thời là diễn đàn chiến lược liên ngành và đa bên nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” và Kế hoạch hành động số 469-KH/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai (nay là Thành ủy Đồng Nai) về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề “Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo: Từ chủ trương đến thực chất-Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Đồng Nai”, chương trình được tổ chức nhằm giải quyết “bài toán lớn” trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong các trụ cột tăng trưởng mới của thành phố; thúc đẩy các quan hệ giao lưu, hợp tác nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn dữ liệu với các công nghệ hiện đại, phát triển chính quyền số, kinh tế số, văn hóa số dựa trên dữ liệu. Qua đó, tạo không gian đối thoại chiến lược, liên ngành và đa bên cùng định hình và thúc đẩy việc xây dựng Thương hiệu Đồng Nai - trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của vùng Đông Nam Bộ.

Trong khuôn khổ 3 ngày, DIGIFEST Đồng Nai 2026 sẽ diễn ra Tọa đàm chiến lược và định vị thành phố Đồng Nai trong kiến tạo các trụ cột phát triển tương lai; Diễn đàn cấp cao DIGIFEST Đồng Nai 2026 về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo và các hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị thông minh tại Đồng Nai, hệ sinh thái thông minh kết nối hạ tầng và các dịch vụ gia tăng trong chuỗi giá trị logistics, cảng hàng không, cảng biển; chuyển đổi số trong xây dựng thương hiệu điểm đến, gắn với phát triển văn hóa, du lịch bền vững tại Đồng Nai.

Đến với DigiFest Đồng Nai 2026, khách tham quan còn được trải nghiệm triển lãm với hơn 200 gian hàng, giới thiệu các giải pháp công nghệ, nền tảng, dịch vụ số như: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data); tự động hóa và Robotics, công nghệ bán dẫn; không gian trải nghiệm công nghệ số; các thành tựu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đến từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước như: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Công ty cổ phần Hanel; ViewSonic,… và các sản phẩm OCOP tiêu biểu của thành phố Đồng Nai. Triển lãm có quy mô dự kiến khoảng 5.000 lượt khách tham quan với sự tham gia của trên 100 doanh nghiệp của 5 quốc gia.

Bên lề sự kiện, DIGIFEST Đồng Nai 2026 còn diễn ra các chương trình Cuộc thi khởi nghiệp, sáng tạo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đồng Nai; các chương trình trao giải Khoa học và kỹ thuật của thành phố; chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật của thành phố…

Với tinh thần “Bài toán thật-Giải pháp thật-Hiệu quả thật”, DIGIFEST Đồng Nai 2026 hướng đến một thông điệp xuyên suốt: chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo chỉ thực sự phát huy giá trị khi tạo ra những thay đổi có thể nhận diện trong quản trị, sản xuất, kinh doanh và chất lượng sống của người dân.