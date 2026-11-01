DIGIFEST Đồng Nai 2026 khơi mở tiềm năng từ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Diễn ra từ ngày 30/10 - 1/11 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thành phố Đồng Nai, Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND Thành phố Đồng Nai và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì, cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc DIGIFEST Đồng Nai 2026. (Nguồn: BTC)

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời gắn với định hướng phát triển của Thành phố Đồng Nai.

Tham dự khai mạc Chương trình có các đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Đồng Nai; Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Út – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai; Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai; Trần Trung Nhân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đồng Nai; GS.TS. Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Trần Thị Quốc Hiền, Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ); PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ); TS. Nguyễn Thị Bích Lan, Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số.

Sự kiện còn có các đồng chí Lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương và Thành phố Đồng Nai cùng các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế.

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm

Phát biểu khai mạc Chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026, đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, DigiFest Đồng Nai 2026 là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia (1/10) và Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) với chuỗi hoạt động phong phú, gồm triển lãm công nghệ, các diễn đàn cấp cao, hội thảo chuyên đề, hoạt động kết nối đầu tư, trình diễn công nghệ và trải nghiệm các sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu khai mạc. (Nguồn: BTC)

Chương trình đồng thời là dịp để các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi, kết nối, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn phát triển của thành phố.

Triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu của Thành phố Đồng Nai, đòi hỏi Thành phố phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, không chỉ ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực hiện có mà còn phải chủ động hình thành các ngành kinh tế mới, năng lực sản xuất mới và giá trị gia tăng cao, từng bước xây dựng hệ sinh thái công nghệ có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

“Để hiện thực hóa những mục tiêu và định hướng chiến lược nêu trên, Thành phố xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải được triển khai đồng bộ, thực chất, gắn chặt với các yêu cầu phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực và từng chủ thể trong nền kinh tế” - đồng chí Nguyễn Văn Út cho hay.

Đồng chí Nguyễn Văn Út cho biết, trên tinh thần đó, Thành phố sẽ tập trung vào ba định hướng trọng tâm. Thứ nhất, chuyển đổi số phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thứ hai, đổi mới sáng tạo phải tạo ra giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thứ ba, chính quyền phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển.

Phát biểu chào mừng Chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026, đồng chí Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, với chủ đề “Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo: Từ chủ trương đến thực chất - Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho Thành phố Đồng Nai”, đặt ra một yêu cầu rất thiết thực: Chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, mà phải tạo ra những chuyển biến thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và tạo động lực mới cho phát triển.

Đồng chí Lê Thu Hà nhấn mạnh, với nền tảng công nghiệp, lợi thế kết nối vùng, hệ thống hạ tầng giao thông và logistics, đặc biệt là những cơ hội phát triển gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai có nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành các hệ sinh thái kinh tế mới, có giá trị tăng cao.

Đồng chí Lê Thu Hà đánh gia cao cách tiếp cận “Bài toán thật - Giải pháp thật - Hiệu quả thật”, kết nối nhu cầu phát triển của địa phương với tri thức, công nghệ và nguồn lực của xã hội của Chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026. Những sáng kiến và cam kết tại DIGIFEST Đồng Nai 2026 cần được tiếp nối bằng những chương trình hành động cụ thể, có trách nhiệm rõ ràng và kết quả có thể đo lường.

Phát biểu chỉ đạo tại Chương trình, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đề nghị Diễn đàn DIGIFEST Đồng Nai 2026 cần tập trung trao đổi về ba định hướng là nâng cấp nền công nghiệp hiện hữu và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó là khai thác lợi thế sân bay Long Thành để hình thành hệ sinh thái kinh tế có giá trị gia tăng cao; tổ chức thực hiện theo bài toán cụ thể, gắn trách nhiệm với kết quả và huy động hiệu quả các nguồn lực.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu chỉ đạo. (Nguồn: BTC)

Đưa khoa học công nghệ vào thực tiễn, tạo ra giá trị thiết thực

Trình bày tham luận tại Diễn đàn cấp cao DIGIFEST Đồng Nai 2026, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đồng Nai cho biết, nhằm thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ Thành phố Đồng Nai đã đề ra lộ trình phát triển của Thành phố.

Trong đó, đến năm 2035, Thành phố Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, xanh và thông minh; đồng thời là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không - vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế; người dân có thu nhập cao, xã hội văn minh, hạnh phúc. Đến năm 2045, Thành phố Đồng Nai trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; trung tâm kinh tế tri thức phát triển năng động; chỉ số phát triển con người (HDI) và năng lực quản trị đô thị đạt mức cao.

Diễn giả trình bày tham luận tại sự kiện. (Nguồn: BTC)

“Sự bứt phá về địa kinh tế đòi hỏi Thành phố Đồng Nai phải tổ chức lại không gian phát triển theo hướng mở, đa trung tâm, đa cực, đa tầng, liên kết đồng bộ “mặt đất – mặt nước – vùng trời – lòng đất – không gian số”. Lấy hệ thống sông Đồng Nai làm trục cảnh quan – sinh thái – văn hóa – dịch vụ chủ đạo” – Đồng chí Nguyễn Minh Quang cho hay.

Trình bày tham luận tại Diễn đàn cấp cao DIGIFEST Đồng Nai 2026 về triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia nhấn mạnh, về triển khai Khung kiến trúc tổng thể Quốc gia số, việc xây dựng Khung đúng hạn là yêu cầu; vận hành theo Khung là mục tiêu và kết quả thực chất mới là thước đo. Trong đó, việc đo kết quả thực chất không chỉ đo bằng số hệ thống, mà đo bằng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; giảm thời gian xử lý công việc, chi phí tuân thủ, đồng thời tăng hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Tại Diễn đàn cấp cao DIGIFEST Đồng Nai 2026, các đại biểu còn thảo luận về các giải pháp chuyển đổi số xã/phường nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số từ cấp địa phương (trình bày tham luận của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT); giải pháp xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao cho Thành phố Đồng Nai...

Đại biểu tham quan không gian triển lãm công nghệ, chuyển đổi số. (Nguồn: BTC)

Bên cạnh đó, Phiên thảo luận với chủ đề “Phát triển chuyển đổi số gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo – Biến tiềm lực thành động lực” với sự tham gia của PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia; ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đồng Nai; ông Lê Xuân Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty VNPT-IT thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); ông Huỳnh Văn Pháp, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thành Thành Công do TS. Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam điều phối, đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm góp phần đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo mang lại giá trị thiết thực cho Thành phố Đồng Nai.