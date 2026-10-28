DIGIFEST Đồng Nai 2026: Kết nối, thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn quản trị, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội

Thông qua diễn đàn cấp cao, các hội thảo chuyên đề, hoạt động kết nối đầu tư và triển lãm công nghệ, DIGIFEST Đồng Nai 2026 kỳ vọng tạo dựng một không gian đối thoại chiến lược liên ngành, nhiều bên; từng bước định vị thương hiệu thành phố Đồng Nai là cửa ngõ và là trung tâm khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) của vùng Đông Nam Bộ, đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác và nguồn lực quốc tế.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai Nguyễn Minh Quang. Ảnh: Hải Quân

Phó Giám đốc phụ trách Sở KHCN thành phố Đồng Nai NGUYỄN MINH QUANG đã có những chia sẻ với Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai về chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026.

Nhiều điểm mới, nhiều hoạt động nổi bật

* Thưa ông, chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11. Ông có thể cho biết những hoạt động tiêu biểu, điểm nhấn nổi bật trong chương trình này? ​​​

Là chuỗi sự kiện trọng điểm về KHCN, ĐMST và CĐS, DIGIFEST Đồng Nai 2026 được tổ chức nhằm chào mừng Ngày ĐMST quốc gia (1-10) và Ngày CĐS quốc gia (10-10), đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia, gắn với kế hoạch hành động của địa phương về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Mô phỏng cổng chào, không gian tổ chức diễn đàn và triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Đặc biệt, về các hoạt động tiêu biểu và điểm nhấn, trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra triển lãm DigiExpo trưng bày quy mô 200 gian hàng giới thiệu các giải pháp công nghệ lõi, công nghệ ứng dụng, sản phẩm ĐMST, khởi nghiệp, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và khu vực tương tác trải nghiệm công nghệ thực tế.

Song song đó là chuỗi diễn đàn cấp cao và hội thảo chuyên đề tập trung vào các trụ cột chiến lược như: đô thị Sân bay Long Thành, logistics, kinh tế số, kinh tế dữ liệu, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như CĐS trong xây dựng thương hiệu du lịch.

DIGIFEST Đồng Nai 2026 còn có những hoạt động văn hóa và kết nối, đêm Gala Dinner và chương trình nghệ thuật DigiNight 2026 với thông điệp "Đô thị thông minh - Đô thị sân bay". Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn tổ chức lễ trao giải khoa học và kỹ thuật thành phố Đồng Nai, cùng các phiên kết nối đầu tư (matching) và ký kết hợp tác.

Chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026 được Bộ KHCN, UBND thành phố Đồng Nai, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chủ trì và bảo trợ. Chương trình do Cục CĐS quốc gia (Bộ KHCN), Viện Sáng tạo và CĐS (Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam), Sở KHCN thành phố Đồng Nai, Thành đoàn Đồng Nai phối hợp tổ chức.

* So với những chương trình, ngày hội KHCN, ĐMST và CĐS của các năm trước, năm nay DIGIFEST Đồng Nai 2026 có những điểm mới nào, thưa ông?

Chương trình năm nay hướng đến mục tiêu giải quyết những bài toán phát triển lớn của thành phố Đồng Nai, khai mở các trụ cột tăng trưởng mới và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn quản trị, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ tầm nhìn hay giới thiệu công nghệ, chương trình đặt trọng tâm vào kết nối nguồn lực, hình thành các sáng kiến có khả năng triển khai, tiếp nhận đơn đặt hàng công nghệ và thúc đẩy những cam kết giải pháp cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phối cảnh các gian hàng tại triển lãm DigiExpo trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Trong đó, chương trình sẽ thu hút, quy tụ đông đảo chuyên gia và đại diện các tập đoàn công nghệ lớn toàn cầu như: Incheon Port, Qualcomm, AWS, Oxford Blockchain, Linklogis, TikTok, Meta....

Đồng thời, chương trình gắn trực tiếp với các bài toán chiến lược địa phương, tập trung giải quyết các bài toán đặc thù của Đồng Nai như: mô hình đô thị sân bay, kinh tế tầm thấp (drone, taxi bay), kinh tế dữ liệu, nhằm mang lại giá trị CĐS "từ chủ trương đến thực chất". Đặc biệt, lần đầu tiên trong khuôn khổ chương trình có các phiên tiếp nhận bài toán đặt hàng trực tiếp từ thành phố và ký cam kết hợp tác giữa doanh nghiệp địa phương với các quỹ đầu tư quốc tế.

Song hành cùng các diễn đàn và hội thảo chuyên sâu, triển lãm công nghệ, CĐS và sản phẩm OCOP địa phương là điểm nhấn trải nghiệm của DIGIFEST Đồng Nai 2026. Triển lãm dự kiến có hơn 200 gian hàng với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp đến từ 5 quốc gia, với khoảng 5 ngàn lượt khách tham quan.

* Hiện nay, tiến độ công tác chuẩn bị, tổ chức DIGIFEST Đồng Nai 2026 đã được Sở KHCN và các đơn vị liên quan triển khai như thế nào, thưa ông?

Về tiến độ chuẩn bị, hiện nay Sở KHCN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Cục CĐS Quốc gia (Bộ KHCN), Viện Sáng tạo và CĐS (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), UBND thành phố, Thành đoàn Đồng Nai cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan (Sở Công thương; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...) để hoàn thiện khung chương trình chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng hạng mục.

Các khâu hậu cần, công tác chuẩn bị chương trình cơ bản bám sát lộ trình kế hoạch đề ra, trong đó bao gồm thiết kế dàn dựng 200 gian hàng triển lãm DigiExpo, bố trí các hội trường hội thảo…

Không gian tổ chức các hội thảo chuyên đề, lễ trao giải cuộc thi liên quan trong khuôn khổ chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026 cơ bản đã được hoàn thiện, sẵn sàng cho chương trình. Ảnh: Trúc Lâm

Hoạt động truyền thông về DIGIFEST Đồng Nai 2026 cũng được triển khai đa dạng, đồng bộ. Sở KHCN đã đẩy mạnh chiến dịch truyền thông đa kênh trên các phương tiện truyền thông chủ lực ở Trung ương và địa phương (Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai), cổng thông tin điện tử, mạng xã hội (TikTok, Facebook) và quét mã QR đăng ký trực tuyến. Đồng thời chú trọng công tác truyền thông tập trung làm nổi bật thông điệp chủ đạo “Cửa ngõ công nghệ - Đồng Nai vươn tầm”, lan tỏa rộng rãi thông tin về các chuỗi hội thảo, triển lãm DigiExpo và sự kiện DigiNight nhằm thu hút đông đảo doanh nghiệp, viện/trường, thanh niên và nhân dân tham gia.

Kiến tạo các trụ cột tăng trưởng mới dựa trên: khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

* Thông điệp của DIGIFEST Đồng Nai 2026 là “Cửa ngõ công nghệ - Đồng Nai vươn tầm”. Thưa ông, thông qua chương trình này, ngành KHCN hướng đến những định hướng, giải pháp đột phá nào để thúc đẩy phát triển KHCN, ĐMST và CĐS trên địa bàn thành phố Đồng Nai trong thời gian tới?

Thông qua thông điệp “Cửa ngõ công nghệ - Đồng Nai vươn tầm” của DIGIFEST Đồng Nai, ngành KHCN hướng đến 3 định hướng giải pháp đột phá chính.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai giới thiệu các chức năng được tích hợp tại Trung tâm Giám sát, điều hành (IOC) thành phố ở buổi trao đổi kinh nghiệm về một số mô hình chuyển đổi số giữa lãnh đạo thành phố Đồng Nai và tỉnh Lào Cai vào tháng 9-2026. Ảnh: Hải Quân

Thứ nhất, chuyển từ chủ trương sang giá trị thực chất, đổi mới phương thức triển khai bằng cách đặt hàng trực tiếp các bài toán công nghệ từ thực tiễn quản lý và sản xuất của địa phương để cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ cùng giải quyết.

Thứ hai, kiến tạo các trụ cột tăng trưởng mới dựa trên KHCN và ĐMST, tận dụng tối đa lợi thế từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành để phát triển hệ sinh thái đô thị sân bay, đô thị thông minh, hạ tầng logistics - cảng biển siêu kết nối, công nghiệp bán dẫn - AI và kinh tế tầm thấp (Low-altitude economy).

Thứ ba, đẩy mạnh CĐS đồng bộ và phát triển kinh tế dữ liệu. Trong đó, tăng cường ứng dụng các giải pháp số từ cấp thành phố đến xã, phường, xây dựng hạ tầng dữ liệu làm nền tảng quản trị đô thị hiện đại và thúc đẩy ĐMST dựa trên dữ liệu.

* Một trong những nội dung quan trọng của chương trình năm nay đó là định hướng nâng cao tỷ trọng kinh tế số ở Đồng Nai. Đồng Nai sẽ chú trọng những giải pháp nào để kết nối cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy các mô hình phát triển kinh tế số và thu hút đầu tư về KHCN, thưa ông?

Thành phố Đồng Nai hướng tới mục tiêu tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GRDP vào năm 2030. Để phấn đấu đạt được mục tiêu này, ngành KHCN thành phố tập trung vào 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Đầu tiên là giải pháp thúc đẩy các mô hình kinh tế số ứng dụng, đẩy mạnh thương mại thông minh, tiêu dùng thông minh; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hiện diện số trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội lớn như TikTok.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tham quan, trải nghiệm tại một triển lãm các sản phẩm công nghệ số ở Đồng Nai năm 2025. Ảnh: Hải Quân

Sở sẽ thúc đẩy kết nối cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, trong khuôn khổ DIGIFEST Đồng Nai 2026, sở sẽ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các phiên kết nối đầu tư (matching) để gắn kết doanh nghiệp địa phương với các tập đoàn công nghệ lớn (Becamex, VNPT, Nam Á Bank...) và các quỹ đầu tư quốc tế.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng KHCN và ĐMST, tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng số cho Khu công nghệ số Long Thành, Khu ĐMST Bình An, Khu KHCN và ĐMST ở Đồng Xoài; thu hút các trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển), hạ tầng dữ liệu, AI và dịch vụ tài chính số.

Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng AI, internet vạn vật (IoT), bản sao số (Digital Twin), thiết bị không người lái (UAV) vào quản trị chuỗi cung ứng, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp số…

* Trân trọng cảm ơn ông!