DIGIFEST Đồng Nai 2026: Kết nối giải pháp công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng thực chất

Với chủ đề “Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo: Từ chủ trương đến thực chất – Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho Thành phố Đồng Nai”, DIGIFEST Đồng Nai 2026 là chuỗi sự kiện trọng điểm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch hành động số 469-KH/TU của Thành ủy Đồng Nai.

DIGIFEST Đồng Nai 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều động lực tăng trưởng mới. Ảnh: Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số.

Điểm nhấn của chương trình là nguyên tắc “3 Thật: Bài toán thật – Giải pháp thật – Hiệu quả thật”, hướng đến tháo gỡ những vấn đề lớn trong phát triển địa phương, thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào quản trị, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Diễn đàn cấp cao DIGIFEST Đồng Nai, dự kiến diễn ra sáng 31/10/2026, sẽ tập trung trao đổi về chiến lược phát triển thành phố, chuyển hóa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực tăng trưởng.

Cùng với đó là các hội thảo chuyên đề về kinh tế số; phát triển hệ sinh thái đô thị thông minh, logistics, cảng hàng không, cảng biển; chuyển đổi số trong xây dựng thương hiệu điểm đến, gắn với phát triển văn hóa và du lịch bền vững.

Các nội dung thảo luận hướng đến khai thác hiệu quả dữ liệu, phát triển chính quyền số, kinh tế số và văn hóa số; đồng thời tìm kiếm giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), bản sao số và các công nghệ tiên tiến vào thực tiễn.

Mô phỏng Diễn đàn và Triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: BTC

Song hành với diễn đàn và hội thảo, triển lãm công nghệ, chuyển đổi số và sản phẩm OCOP địa phương dự kiến có hơn 200 gian hàng, với sự tham gia của trên 100 doanh nghiệp đến từ 5 quốc gia và khoảng 5.000 lượt khách tham quan. Không gian triển lãm giới thiệu các giải pháp nền tảng, dịch vụ số, công nghệ AI, dữ liệu lớn (Big Data), robot và tự động hóa.

Chương trình còn dự kiến tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp với nhà đầu tư tiềm năng cho Khu Công nghệ số Long Thành, Khu Đổi mới sáng tạo Bình An và Khu Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Đồng Xoài; cùng cuộc thi khởi nghiệp, sáng tạo, các chương trình trao giải khoa học và kỹ thuật của thành phố và hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Thông qua các hoạt động đối thoại, kết nối đầu tư và triển lãm, DIGIFEST Đồng Nai 2026 kỳ vọng tăng cường liên kết giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư; từng bước định vị Đồng Nai là trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của vùng Đông Nam Bộ, đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác và nguồn lực quốc tế.