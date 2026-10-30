DIGIFEST Đồng Nai 2026 kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 30/10, Sở Khoa học và Công nghệ Tp.Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026, thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Kết nối công nghệ với nhu cầu thực tiễn

Điểm nhấn của triển lãm là không gian trưng bày công nghệ, chuyển đổi số và sản phẩm OCOP với quy mô dự kiến hơn 200 gian hàng, quy tụ trên 100 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026.

Tại đây, các doanh nghiệp giới thiệu nhiều giải pháp mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), robot, tự động hóa và các nền tảng số phục vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh. Các sản phẩm OCOP tiêu biểu của Đồng Nai cũng được trưng bày, quảng bá, tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối thị trường và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Trong khuôn khổ chương trình, sáng 31/10 sẽ diễn ra diễn đàn cấp cao DIGIFEST Đồng Nai 2026, tập trung thảo luận về chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, đô thị sân bay.

Đáng chú ý, phiên thảo luận với chủ đề “Muốn kinh tế số đạt 30% GRDP vào năm 2030, thành phố Đồng Nai phải làm khác gì so với 5 năm qua?” tập trung phân tích những thay đổi về tư duy, chính sách, mô hình tổ chức thực hiện và phương thức huy động nguồn lực để thúc đẩy kinh tế số.

Các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cũng trao đổi về ứng dụng công nghệ trong quản trị đô thị, phát triển kinh tế số và hình thành những động lực tăng trưởng mới. Nhiều giải pháp ứng dụng AI, Internet vạn vật (IoT), bản sao số trong quản lý, vận hành hạ tầng được giới thiệu, hướng đến tăng cường kết nối giữa sân bay, cảng biển, khu công nghiệp và các trung tâm logistics.

Ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai (tay cầm điện thoại) cùng các đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm công nghệ số được trưng bày tại triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026.

Bên cạnh đó, các chuyên đề về ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và AI trong quảng bá điểm đến, phát triển du lịch thông minh cũng được quan tâm. Chương trình còn tổ chức hoạt động kết nối doanh nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng tại Khu công nghệ số tập trung Long Thành, Khu đổi mới sáng tạo Bình An và Khu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Đồng Xoài.

Một điểm nhấn khác tại triển lãm là việc Tp.Đồng Nai ra mắt Hệ thống phần mềm quản lý sáng kiến và Phần mềm truy xuất nguồn gốc. Đây là những công cụ số phục vụ công tác quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Trong đó, Hệ thống phần mềm quản lý sáng kiến hướng đến số hóa thông tin, hồ sơ sáng kiến, tạo thuận lợi cho việc theo dõi, khai thác và chia sẻ các giải pháp có giá trị. Phần mềm truy xuất nguồn gốc hỗ trợ tra cứu thông tin về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, góp phần nâng cao tính minh bạch, giúp doanh nghiệp xây dựng uy tín và mở rộng thị trường.

Việc đưa hai phần mềm vào sử dụng được kỳ vọng tạo môi trường thuận lợi để các sáng kiến được phát huy, sản phẩm được minh bạch thông tin và các giải pháp số từng bước đi vào đời sống.

Doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội từ chuyển đổi số

Tại triển lãm, nhiều doanh nghiệp công nghệ mang đến các sản phẩm, giải pháp phục vụ nhu cầu chuyển đổi số. Trong đó, MobiFone có không gian trưng bày, giới thiệu các giải pháp và dịch vụ công nghệ số, thu hút khách tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm.

Đại diện MobiFone giới thiệu các giải pháp, sản phẩm công nghệ số đến đại biểu và khách tham quan tại triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026.

Đại diện MobiFone chia sẻ, DIGIFEST Đồng Nai 2026 là dịp để doanh nghiệp giới thiệu năng lực công nghệ, tiếp cận nhu cầu thực tế từ cơ quan quản lý, đơn vị sản xuất, kinh doanh; đồng thời tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác.

Theo đại diện doanh nghiệp, chuyển đổi số không chỉ là đưa công nghệ vào hoạt động mà quan trọng hơn là phải giải quyết được những bài toán cụ thể, giúp tối ưu quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp, người dân.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Tp.Đồng Nai, nhấn mạnh yêu cầu gắn công nghệ với nhu cầu thực tiễn, phục vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang phát biểu khai mạc triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026.

Ông Quang nhấn mạnh, giá trị của DIGIFEST Đồng Nai 2026 không chỉ nằm ở sự đa dạng của các sản phẩm, công nghệ được giới thiệu mà quan trọng hơn là khả năng kết nối giữa công nghệ với nhu cầu thực tiễn.

Thông qua triển lãm, Đồng Nai kỳ vọng tạo ra những đột phá trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư công nghệ; đồng thời thúc đẩy các giải pháp có tính ứng dụng cao, có thể triển khai ngay và mang lại hiệu quả cụ thể, đo lường được.

Đặc biệt, chương trình hướng đến trở thành “sàn giao dịch bài toán và giải pháp”, nơi chính quyền và doanh nghiệp cùng tìm lời giải cho những vấn đề cấp thiết của địa phương như quản trị dữ liệu, ngập lụt, ùn tắc giao thông và phát triển logistics gắn với sân bay Long Thành.