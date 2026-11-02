DIGIFEST ĐỒNG NAI 2026: Kết nối công nghệ, kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Khai mạc triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026. (Nguồn: VGP)

Sự kiện quy tụ các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư trong, ngoài nước, tạo không gian kết nối, chia sẻ giải pháp và tìm kiếm động lực phát triển mới cho thành phố.

Điểm nhấn là Diễn đàn cấp cao DIGIFEST Đồng Nai 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo: Từ chủ trương đến thực chất - Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Đồng Nai”. Các nội dung thảo luận tập trung vào phát triển đô thị thông minh, đô thị sân bay gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ sinh thái logistics, kinh tế số và kinh tế dữ liệu.

Tạo dư địa tăng trưởng từ kinh tế số

Trước đó, phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh ba định hướng: chuyển đổi số lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đổi mới sáng tạo phải tạo ra giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh; chính quyền chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển.

Theo ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đồng Nai, sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố có diện tích hơn 12.737 km², dân số trên 5 triệu người với 95 đơn vị hành chính cấp xã. Cùng với hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn và sự hình thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai có nhiều điều kiện để phát huy vai trò kết nối vùng, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đồng Nai. (Nguồn: BTC)

Thành phố định hướng đến năm 2035 trở thành đô thị sân bay, đô thị ven sông, đa trung tâm, xanh và thông minh; đến năm 2045 hướng tới trung tâm hàng không của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phát triển dựa trên kinh tế tri thức. Đáng chú ý, Đồng Nai đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 15-17% GRDP vào năm 2026, ít nhất 30% vào năm 2030 và 40-45% vào năm 2035.

Để đạt mục tiêu này, khoa học công nghệ và chuyển đổi số phải trở thành nền tảng trong quản trị, điều hành và phát triển kinh tế. Thành phố định hướng xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia; phát triển Trung tâm điều hành thông minh (IOC), ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và mô hình bản sao số (Digital Twin) trong quản lý đô thị.

Các lĩnh vực giao thông, môi trường, cảnh báo ngập, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ công được xác định là những bài toán ưu tiên. Trong khi đó, lợi thế từ sân bay Long Thành được kỳ vọng thúc đẩy hệ sinh thái logistics, công nghiệp hàng không, dịch vụ bảo dưỡng máy bay, bán dẫn và sản xuất thông minh.

Tháo gỡ điểm nghẽn để chuyển đổi số thực chất

Dù có nhiều lợi thế, quá trình chuyển đổi số của Đồng Nai vẫn đối mặt với những thách thức về chất lượng dữ liệu, khả năng kết nối giữa các nền tảng công nghệ, cơ chế phối hợp và nguồn nhân lực.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Huỳnh Văn Pháp, Phó Tổng Giám đốc Thành Thành Công - Biên Hòa nhấn mạnh, dữ liệu phải đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, được cập nhật thường xuyên và khai thác hiệu quả.

Theo ông, dữ liệu không chỉ phục vụ quản lý nhà nước mà còn là nguồn lực giúp doanh nghiệp phân tích, dự báo, đưa ra quyết định và tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, nếu mỗi đơn vị xây dựng một hệ thống riêng, thiếu cơ chế phối hợp và trách nhiệm cập nhật, dữ liệu sẽ phân tán, thiếu đồng bộ và khó khai thác.

Ở góc độ công nghệ, ông Lê Xuân Sơn, Phó Tổng Giám đốc VNPT-IT cho rằng, thể chế và cơ chế phối hợp có vai trò quan trọng trong kết nối, chia sẻ dữ liệu và triển khai nền tảng số. Khi thiếu kiến trúc tổng thể và quy chuẩn thống nhất, các hệ thống công nghệ dễ phát triển rời rạc, gây khó khăn cho tích hợp, đồng thời làm tăng chi phí đầu tư, vận hành. Do đó, Đồng Nai cần rà soát hạ tầng công nghệ hiện có, tận dụng hiệu quả các nguồn lực đã đầu tư và xây dựng kiến trúc số liên thông, đồng bộ.

Một vấn đề khác là chất lượng nguồn nhân lực. Theo ông Nguyễn Minh Quang, công nghệ và hạ tầng chỉ phát huy giá trị khi có đội ngũ cán bộ đủ năng lực sử dụng, vận hành, khai thác dữ liệu; đồng thời người dân và doanh nghiệp có khả năng tiếp cận các nền tảng, dịch vụ số. Với quy mô địa bàn rộng và 95 đơn vị hành chính cấp xã, chuyển đổi số cần được triển khai đồng đều đến cơ sở, tránh tình trạng chênh lệch về năng lực thực hiện giữa các đơn vị.

Các ý kiến tại diễn đàn cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ đầu tư công nghệ đơn lẻ sang giải quyết những vấn đề cụ thể của quản lý và đời sống. Chẳng hạn, số hóa dữ liệu đất đai, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư để hỗ trợ quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có thể góp phần cải thiện quy trình xử lý, giảm thời gian và công sức đi lại cho người dân.

Theo đó, mỗi nhiệm vụ chuyển đổi số cần xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, nguồn lực, tiến độ và tiêu chí đánh giá. Bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra gồm hoàn thiện dữ liệu, tăng cường kết nối, xây dựng cơ chế đo lường hiệu quả và lựa chọn giải pháp có khả năng nhân rộng.

Trong khuôn khổ Chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026 đã diễn ra Hội thảo chuyên đề “Phát triển hệ sinh thái các đô thị thông minh logistics, cảng hàng không, cảng biển”.

Lấy hiệu quả làm thước đo

Phát biểu tổng kết diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Lê Trường Sơn cho rằng, chuyển đổi số không chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ mà phải gắn với đổi mới phương thức quản trị, cải cách quy trình và nâng cao chất lượng phục vụ.

Trong đó, dữ liệu phải trở thành nền tảng cho việc ra quyết định; hạ tầng số cần được kết nối, chia sẻ; các giải pháp công nghệ phải hướng đến mục tiêu giảm chi phí, nâng cao năng suất và tạo thêm giá trị cho người dân, doanh nghiệp.

Thành phố sẽ cụ thể hóa các định hướng thành chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị. Những vấn đề cấp thiết từ thực tiễn được lựa chọn ưu tiên giải quyết, gắn với trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ và tiêu chí đánh giá cụ thể.

Cùng với đó, Đồng Nai tăng cường hợp tác giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và đối tác quốc tế nhằm hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là lực lượng ứng dụng và phát triển công nghệ, còn các viện nghiên cứu, trường đại học đóng góp tri thức và nguồn nhân lực.

Trong khuôn khổ DIGIFEST Đồng Nai 2026, triển lãm với hơn 200 gian hàng giới thiệu công nghệ lõi, giải pháp ứng dụng, sản phẩm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và sản phẩm OCOP.

Các hội thảo chuyên đề tập trung vào kinh tế dữ liệu, ứng dụng AI, UAV trong quản lý tài nguyên, nông nghiệp số, logistics và phát triển du lịch thông minh. Đáng chú ý, Đồng Nai và Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến ký kết kế hoạch hợp tác, đồng thời tiếp nhận các bài toán đặt hàng và cam kết phối hợp triển khai giải pháp của thành phố.