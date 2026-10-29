DIGIFEST Đồng Nai 2026 đưa công nghệ thành động lực tăng trưởng mới

DIGIFEST Đồng Nai 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11, được kỳ vọng tạo cú hích cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ngày 29/10, Người Đưa Tin trao đổi với ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, về mục tiêu, giải pháp và định hướng phát triển của thành phố.

Kết nối công nghệ với bài toán thực tiễn

NĐT: DIGIFEST Đồng Nai 2026 gửi gắm thông điệp và kỳ vọng trọng tâm gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai.

Ông Nguyễn Minh Quang: Sự kiện được tổ chức với sự phối hợp của Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND Tp.Đồng Nai và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; dự kiến thu hút khoảng 5.000 lượt khách, hơn 200 doanh nghiệp và hơn 30 diễn giả trong, ngoài nước.

Với các hoạt động triển lãm, diễn đàn và hội thảo chuyên đề, DIGIFEST tập trung vào những lĩnh vực chiến lược như đô thị sân bay, hàng không Long Thành, logistics, trung tâm dữ liệu và kinh tế số.

Thông điệp xuyên suốt là "Bài toán thật – Giải pháp thật – Hiệu quả thật". Chúng tôi kỳ vọng sự kiện trở thành cầu nối để chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu cùng giải quyết những vấn đề thực tiễn như quản trị dữ liệu, ùn tắc giao thông, ngập lụt và logistics.

Đồng thời, Đồng Nai muốn khẳng định vị thế trung tâm phát triển năng động của vùng Đông Nam Bộ, thu hút đầu tư vào bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và logistics thông minh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và kinh tế số chiếm 30% GRDP vào năm 2030.

NĐT: Thành phố sẽ làm gì để kết nối doanh nghiệp công nghệ với các bài toán thực tiễn, tránh chuyển đổi số hình thức?

Ông Nguyễn Minh Quang: Thành phố xác định giá trị của DIGIFEST phải được đo bằng hiệu quả ứng dụng, không chỉ ở quy mô tổ chức hay số lượng công nghệ được giới thiệu.

Trước hết, các sở, ngành và địa phương sẽ rà soát nhu cầu thực tế trong quản lý Nhà nước, công nghiệp, logistics, nông nghiệp, môi trường, y tế, giáo dục và dịch vụ công. UBND thành phố đã đề xuất 9 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất giải pháp.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học; thúc đẩy khảo sát, thử nghiệm, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng giải pháp.

Việc đánh giá phải dựa trên những chỉ số cụ thể như thời gian, chi phí tiết kiệm, năng suất lao động, tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Qua đó, hạn chế đầu tư dàn trải, bảo đảm công nghệ thực sự giải quyết được nhu cầu của địa phương.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá từ Nghị quyết 57

NĐT: Theo ông, những khó khăn lớn nhất trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW tại Đồng Nai hiện nay là gì? Giải pháp tháo gỡ ra sao?

Ông Nguyễn Minh Quang: Các điểm nghẽn chủ yếu nằm ở nguồn lực tài chính, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, nhân lực và thủ tục đầu tư.

Ông Nguyễn Minh Quang (thứ 2) cùng lãnh đạo thành phố tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ số tại triển lãm ở Đồng Nai năm 2025.

Năm 2026, thành phố bố trí khoảng 1.659 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tương đương 2,82% tổng chi ngân sách địa phương. Đến ngày 11/10/2026, giải ngân đạt 339,23 tỷ đồng, tương đương 20,45%. Nhiều nhiệm vụ còn vướng thủ tục đầu tư, phân bổ vốn, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu và thanh toán.

Khảo sát 238 cơ quan, địa phương cho thấy 4.726/11.662 máy tính, máy tính bảng có cấu hình dưới mức cơ bản, chiếm 40,52%. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu chưa đồng bộ; nhân lực chuyên sâu về công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu và an ninh mạng tại cơ sở còn hạn chế.

Để tháo gỡ, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các đơn vị rà soát nhiệm vụ, hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh giải ngân đối với những nội dung đủ điều kiện và tham mưu bảo đảm tỷ lệ bố trí ngân sách đạt mức tối thiểu 3% theo yêu cầu.

Thành phố đồng thời tập trung nâng cấp hạ tầng, tăng cường kết nối dữ liệu, bồi dưỡng nhân lực và tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Quan trọng nhất là theo dõi đến kết quả cuối cùng: dự án được triển khai, dữ liệu được kết nối, sản phẩm được ứng dụng và hiệu quả được kiểm chứng thực tế.

NĐT: Để khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-12%/năm giai đoạn 2026-2030, Đồng Nai ưu tiên những nhiệm vụ đột phá nào?

Ông Nguyễn Minh Quang: Thành phố tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ. Thứ nhất, phát triển kinh tế số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, thương mại và nông nghiệp công nghệ cao; mở rộng thương mại điện tử, thanh toán số và ứng dụng AI nhằm nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh.

Thứ hai, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp. Hoạt động nghiên cứu cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, gắn với chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm.

Thứ ba, phát triển hạ tầng và hệ sinh thái công nghệ. Khu công nghệ số tập trung Long Thành quy mô 119,35ha đã được phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000; Khu Đổi mới sáng tạo tại xã Bình An quy mô khoảng 308,55ha đang triển khai các bước quy hoạch. Các không gian này được kỳ vọng thu hút doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Thứ tư, hoàn thiện cơ chế, chính sách và khơi thông nguồn lực. Thành phố đang tham mưu xây dựng 9 dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nguồn lực cần được phân bổ đúng trọng tâm, gắn với kết quả đầu ra có thể đo lường.

Đón đầu sân bay Long Thành, mở dư địa tăng trưởng mới

NĐT: Với lợi thế sân bay Long Thành, hệ thống khu công nghiệp và vị trí kết nối vùng, Đồng Nai có định hướng dài hạn thế nào để thu hút đầu tư công nghệ cao và trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của Đông Nam Bộ thưa ông?

Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ số tại triển lãm ở Đồng Nai năm 2025.

Ông Nguyễn Minh Quang: Đồng Nai định hướng khai thác đồng bộ lợi thế công nghiệp, hạ tầng giao thông và Cảng hàng không quốc tế Long Thành để thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển kinh tế số và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có tính liên kết vùng.

Thành phố ưu tiên các ngành bán dẫn, vi mạch, AI, công nghiệp hàng không, năng lượng sạch và vật liệu mới; đồng thời thúc đẩy phát triển khu công nghệ số tập trung, trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi khu công nghiệp theo hướng sinh thái, xanh.

Về chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp thu ý kiến chuyên gia tại DIGIFEST để hoàn thiện Đề án Kinh tế số, trình UBND thành phố theo kế hoạch trước ngày 15/12/2026. Thành phố cũng định hướng đưa Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) vào vận hành thực chất, chuyển từ hiển thị thông tin sang điều hành liên ngành dựa trên dữ liệu, hỗ trợ xử lý các vấn đề về giao thông, ngập lụt, trật tự đô thị và dịch vụ công.

Trong dài hạn, Đồng Nai hướng đến hình thành hệ sinh thái kinh tế hàng không và đô thị sân bay Long Thành, phát triển dịch vụ logistics, bảo dưỡng và sửa chữa tàu bay, cùng các ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao. Song song đó là đào tạo nhân lực về hàng không, bán dẫn, AI và logistics số; tăng cường hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và viện nghiên cứu.

Chúng tôi kỳ vọng DIGIFEST không chỉ dừng lại ở một sự kiện mà sẽ mở ra các chương trình hợp tác lâu dài, đưa công nghệ vào giải quyết những bài toán phát triển. Khi thể chế, hạ tầng, dữ liệu và nhân lực được chuẩn bị đồng bộ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ trở thành động lực nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và thúc đẩy Đồng Nai phát triển bền vững.

NĐT: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi!