DIG về đáy năm 2026, vợ Tổng Giám đốc đăng ký gom 1 triệu cổ phiếu

Bà Vũ Thị Thu Hương, vợ ông Nguyễn Quang Tín - Tổng Giám đốc Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, HoSE: DIG), đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DIG nhằm nâng tỉ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 15/10 đến 13/11/2026 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, bà Hương đang sở hữu khoảng 159.000 cổ phiếu DIG, tương đương 0,02% vốn điều lệ DIC Group. Nếu mua thành công toàn bộ số cổ phiếu đăng ký, lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ tăng lên khoảng 1,159 triệu đơn vị, tương ứng 0,14% vốn doanh nghiệp.

Tạm tính theo giá đóng cửa DIG phiên 8/10 ở mức 9.300 đồng/cổ phiếu, số tiền bà Hương cần chi để thực hiện giao dịch vào khoảng 9,3 tỷ đồng.

Diễn biến thị giá cổ phiếu DIG (Ảnh: SSI).

Cổ phiếu DIG kết phiên 8/10 tại 9.300 đồng/cổ phiếu, giảm xuống dưới mệnh giá và là vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm 2026. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của DIC Group vào khoảng 7.851 tỷ đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT DIC Group cũng đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/10 đến 10/11/2026.

Ông Cường hiện sở hữu khoảng 28,77 triệu cổ phiếu DIG, tương đương 3,41% vốn điều lệ. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ tăng lên khoảng 33,77 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 4% vốn doanh nghiệp.

Các giao dịch đăng ký mua cổ phiếu của lãnh đạo và người liên quan diễn ra trong bối cảnh DIG đang giao dịch dưới mệnh giá sau một giai đoạn điều chỉnh.

Ở một diễn biến khác, HĐQT DIC Group vừa thông qua nghị quyết về việc hoàn tất chấm dứt hoạt động Chi nhánh DIC Group - Ban Quản lý Dự án DIC Him Lam. Đơn vị này đặt tại Khu Trung tâm Chí Linh, phường Tam Thắng, Tp. HCM.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, DIC Group ghi nhận 758 tỷ đồng doanh thu thuần và 146 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 78% và gấp 9 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 3.000 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và 600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, lần lượt giảm 36% và 27% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Sau nửa đầu năm, DIC Group đã hoàn thành khoảng 25% kế hoạch doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.