Chủ tịch DIG Nguyễn Hùng Cường. Ảnh: Phạm Ngọc/Mekong ASEAN

Theo thông báo giao dịch của người nội bộ công bố trên HoSE ngày 27/11, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, HoSE: DIG), đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 2/12 đến ngày 31/12/2026, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Mục đích giao dịch là nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hùng Cường đang nắm giữ hơn 33,76 triệu cổ phiếu DIG, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4% vốn điều lệ công ty. Nếu hoàn tất giao dịch, ông sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 38,76 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,59%.

Đây là lần thứ hai trong năm 2026, ông Nguyễn Hùng Cường đăng ký mua vào cổ phiếu DIG. Đầu tháng 10 vừa qua, ông cũng đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG và đã hoàn tất trong giai đoạn từ 12/10 - 2/11. Sau giao dịch, ông nâng sở hữu từ hơn 28,76 triệu cổ phiếu DIG (tương ứng sở hữu 3,41% vốn điều lệ công ty) lên hơn 33,76 triệu cổ phiếu (tương đương 4% vốn DIC Group).

Chủ tịch DIG liên tục mua vào trong bối cảnh giá cổ phiếu trên thị trường lùi về vùng mệnh giá. Mã giao dịch quanh mốc 10.000 đồng/cp kể từ giữa tháng 7/2026 đến nay - vùng đáy 3 năm (thấp nhất kể từ tháng 2/2023).

DIG kết phiên 27/11 ở giá 9.500 đồng/cp. Tạm tính ở mức giá này, ông Nguyễn Hùng Cường sẽ phải chi khoảng 47,5 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Cổ phiếu DIG đã giảm khoảng 60% từ đỉnh gần nhất hồi tháng 10 năm ngoái.

Trước khi đăng ký mua vào cổ phiếu của công ty, ông Nguyễn Hùng Cường từng nhiều lần bị các công ty chứng khoán bán giải chấp trong giai đoạn đầu năm 2026.

Gần đây nhất, trong giai đoạn 27/7-30/7/2026, ông bị bán giải chấp hơn 5,2 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 32,3 triệu cổ phiếu (4,06% vốn) xuống hơn 27 triệu cổ phiếu (tương ứng 3,41% vốn). Do DIG mới thực hiện đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu vào tháng 9 vừa qua nên số lượng cổ phiếu ông Cường nắm giữ tăng lên song tỷ lệ sở hữu vốn tại công ty không thay đổi.

Tại thời điểm 31/12/2025, DIG chỉ có một cổ đông lớn là ông Nguyễn Hùng Cường với tỷ lệ sở hữu 8,61% (hơn 68,5 triệu cổ phiếu), còn lại 91,39% vốn thuộc về các cổ đông nhỏ.

Như vậy trong 7 tháng đầu năm 2026, ông Cường đã bán ra gần 40 triệu cổ phiếu DIG (tương ứng 5,2% vốn công ty). Đây hoàn toàn là do công ty chứng khoán giải chấp.

Những người liên quan của ông Cường cũng bị bán giải chấp lượng cổ phiếu lớn trong 7 tháng đầu năm 2026. Bà Lê Thị Hà Thành - mẹ ông Nguyễn Hùng Cường bị bán ra khoảng 9,6 triệu cổ phiếu; trong khi bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó chủ tịch DIG, em gái ông Nguyễn Hùng Cường - bị bán ra khoảng 9,5 triệu cổ phiếu.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu DIG, mới đây bà Vũ Thị Thu Hương - vợ Tổng giám đốc DIG Nguyễn Quang Tín đã mua thành công toàn bộ một triệu cổ phiếu DIG. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 15/10 đến ngày 12/11/2026.

Sau giao dịch, bà Hương nâng lượng cổ phiếu DIG nắm giữ từ 159.000 đơn vị lên gần 1,16 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,02% lên 0,14%.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Tín đang sở hữu 532.567 cổ phiếu DIG, tương ứng tỷ lệ 0,06%. Tổng lượng cổ phiếu DIG do hai vợ chồng tổng giám đốc DIG nắm giữ sau giao dịch là gần 1,7 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,2%.