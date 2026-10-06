DIG 'thủng' mệnh giá, Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường đăng ký mua vào

Chủ tịch DIG Nguyễn Hùng Cường. Ảnh: Phạm Ngọc/Mekong ASEAN

Ngày 6/10, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã DIG) công bố đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 12/10 đến ngày 10/11/2026. Mục đích giao dịch là nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty.

Ông Cường đang nắm giữ hơn 28,76 triệu cổ phiếu DIG, tương ứng sở hữu 3,41% vốn điều lệ công ty. Nếu hoàn tất toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký mua, ông sẽ nâng sở hữu lên hơn 33,76 triệu cổ phiếu, tương đương 4% vốn DIC Group.

Trên thị trường, cổ phiếu DIG kết phiên 6/10 ở giá 9.300 đồng/cp. Đây là đợt thứ hai trong năm 2026 cổ phiếu này “thủng” mệnh giá. Lần đầu là vào tháng 7. So với đỉnh gần nhất hơn 23.000 đồng/cp hồi tháng 10 năm ngoái, mã này đã giảm hơn 60% giá trị.

Tạm tính theo giá kết phiên 6/10, ông Nguyễn Hùng Cường sẽ phải chi khoảng 46 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Trước khi đăng ký mua vào cổ phiếu của công ty, ông Nguyễn Hùng Cường từng nhiều lần bị các công ty chứng khoán bán giải chấp trong giai đoạn đầu năm 2026.

Gần đây nhất, trong giai đoạn 27/7-30/7/2026, ông bị bán giải chấp hơn 5,2 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 32,3 triệu cổ phiếu (4,06% vốn) xuống hơn 27 triệu cổ phiếu (tương ứng 3,41% vốn). Do DIG mới thực hiện đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu vào tháng 9 vừa qua nên số lượng cổ phiếu ông Cường nắm giữ tăng lên song tỷ lệ sở hữu vốn tại công ty không thay đổi.

Tại thời điểm 31/12/2025, DIG chỉ có một cổ đông lớn là ông Nguyễn Hùng Cường với tỷ lệ sở hữu 8,61% (hơn 68,5 triệu cổ phiếu), còn lại 91,39% vốn thuộc về các cổ đông nhỏ.

Như vậy từ đầu năm 2026 đến nay, ông Cường đã bán ra gần 40 triệu cổ phiếu DIG (tương ứng 5,2% vốn công ty). Đây hoàn toàn là do công ty chứng khoán giải chấp.

Những người liên quan của ông Cường cũng bị bán giải chấp lượng cổ phiếu lớn trong 7 tháng đầu năm 2026. Bà Lê Thị Hà Thành - mẹ ông Nguyễn Hùng Cường bị bán ra khoảng 9,6 triệu cổ phiếu; trong khi bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó chủ tịch DIG, em gái ông Nguyễn Hùng Cường - bị bán ra khoảng 9,5 triệu cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu DIG trên thị trường.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra hồi tháng 4 năm nay, ông Nguyễn Hùng Cường cho biết cá nhân ông và người thân trong gia đình luôn cam kết nắm giữ cổ phần với tinh thần cao nhất và sẽ mua vào để gia tăng tỷ lệ sở hữu khi điều kiện cho phép.

“Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khuyến khích cán bộ công nhân viên, những người gắn bó chặt chẽ với công ty, tập đoàn gia tăng tỷ lệ sở hữu để củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ,” Chủ tịch DIG chia sẻ tại đại hội.

Theo công bố hồi tháng 3/2026, DIG dự kiến mua lại tối đa 5% tổng số cổ phần phổ thông tại thời điểm triển khai nhằm mục đích giảm vốn điều lệ và gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

Khi được cổ đông chất vấn về vấn đề này tại ĐHĐCĐ, ông Nguyễn Hùng Cường giải thích, theo quy định, 6 tháng sau khi kết thúc đợt chào bán công ty mới được đăng ký mua cổ phiếu quỹ. DIG hoàn thành đợt chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào tháng 12 năm ngoái.

Đến nay, kế hoạch mua cổ phiếu quỹ của DIG vẫn chưa có diễn biến mới.