Điều trị thành công ca bệnh tích protein phế nang tái phát nhiều lần do vi khuẩn hiếm

Ngày 30/9, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin đã điều trị thành công một trường hợp mắc bệnh tích protein phế nang (PAP) tái phát nhiều lần. Đáng chú ý, các bác sĩ phát hiện người bệnh nhiễm Mycobacterium interjectum – một loại vi khuẩn không lao rất hiếm gặp trong bệnh lý này.

Nam bệnh nhân 60 tuổi, trú Kon Tum, khoảng 6 tháng trước khi nhập viện ghi nhận ho kéo dài, khó thở tăng dần khi gắng sức. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tích protein phế nang, bệnh nhân đã được rửa phổi 2 lần, mỗi lần thực hiện trên một bên phổi. Đây là phương pháp điều trị thường được sử dụng đối với bệnh lý này.

Tuy nhiên, các triệu chứng không cải thiện rõ, hình ảnh tổn thương phổi gần như không thay đổi. Tháng 12/2025, bệnh nhân tìm đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo BS.CKII Đặng Vũ Thông, Trưởng khoa Nội phổi, các bác sĩ nhận thấy đây không phải trường hợp điển hình.

Bệnh nhân vừa tái khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Ngoài ho kéo dài và khó thở, người bệnh có ngón tay dùi trống, phổi xuất hiện ran nổ rải rác. Việc bệnh tái phát dù đã được điều trị theo phương pháp thường dùng khiến ê-kíp đặt vấn đề tìm nguyên nhân khác.

Sau hội chẩn giữa Khoa Nội phổi và Khoa Gây mê Hồi sức, các bác sĩ quyết định rửa toàn bộ 2 phổi trong cùng một lần can thiệp. Quá trình kéo dài khoảng 3 giờ và diễn ra thuận lợi.

Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm dịch rửa phế quản - phế nang phát hiện Mycobacterium interjectum. Đây là một loại vi khuẩn thuộc nhóm Mycobacterium không lao, rất hiếm gặp ở bệnh nhân mắc bệnh tích protein phế nang.

Phát hiện này giúp ê-kíp điều trị thay đổi hướng tiếp cận. Thay vì chỉ tập trung xử lý tình trạng tích tụ protein trong phế nang, các bác sĩ điều trị trực tiếp tác nhân nhiễm trùng bằng phác đồ kháng sinh chuyên biệt trong 6 tháng.

Sau điều trị, tổn thương phổi trên hình ảnh học giảm đáng kể, các triệu chứng hô hấp gần như biến mất, khả năng gắng sức được cải thiện và chưa ghi nhận tái phát.

Theo BS.CKII Đặng Vũ Thông, bệnh tích protein phế nang là bệnh lý hiếm, với tỷ lệ mắc khoảng 0,6 tới 7 trường hợp tính trên 1 triệu người. Bệnh xảy ra khi các chất giàu protein và lipid tích tụ trong phế nang, cản trở quá trình trao đổi oxy.

Người bệnh có thể xuất hiện ho kéo dài, khó thở, giảm khả năng gắng sức; trường hợp nặng có thể suy hô hấp. Bệnh thường gặp ở thể tự miễn, nhưng cũng có thể liên quan đến bệnh lý huyết học, suy giảm miễn dịch, phơi nhiễm nghề nghiệp hoặc nhiễm trùng.

Rửa phổi toàn bộ hiện vẫn là một trong những phương pháp điều trị quan trọng đối với bệnh nhân có triệu chứng. Tuy nhiên, ở những trường hợp bệnh thứ phát hoặc tái phát, việc tìm kiếm và điều trị nguyên nhân nền có ý nghĩa quan trọng để kiểm soát bệnh lâu dài.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đây là trường hợp thứ 5 được phát hiện mắc bệnh tích protein phế nang và là trường hợp đầu tiên được ghi nhận liên quan đến nhiễm vi khuẩn không lao.

Ca bệnh cho thấy với những bệnh lý hiếm gặp, đặc biệt khi bệnh tái phát hoặc không đáp ứng như dự kiến, việc đánh giá lại nguyên nhân và phối hợp nhiều chuyên khoa có thể giúp mở ra hướng điều trị phù hợp hơn.