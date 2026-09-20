Điều trị HIV thành công chưa đủ, vì sao phải kiểm soát cả bệnh mạn tính?

Sự tiến bộ y học với các phác đồ thuốc kháng virus (ARV) hiện đại đã thay đổi hoàn toàn cục diện đại dịch HIV. Mục tiêu điều trị không chỉ dừng lại ở việc đưa tải lượng virus về ngưỡng ức chế tối đa (với nguyên tắc "Không phát hiện = Không lây truyền" hay U=U), mà còn hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh, lâu dài cho người bệnh.

Thế nhưng, thực tế lâm sàng cho thấy một khoảng trống lớn: Khi tuổi thọ tăng lên, người nhiễm HIV lại phải đối mặt với nguy cơ gia tăng các bệnh mạn tính không lây nhiễm. Việc chỉ tập trung tiêu diệt virus HIV mà lơ là các bệnh lý song hành giống như việc củng cố vững chắc cửa chính nhưng lại bỏ ngỏ cửa sổ.

1. Gánh nặng kép: Khi HIV và bệnh mạn tính song hành

Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần tuân thủ điều trị ARV đều đặn là cơ thể sẽ miễn dịch hoàn toàn với bệnh tật tuổi già. Tuy nhiên, các dữ liệu khoa học từ các tổ chức y tế lớn như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã chỉ ra một thực tế phức tạp hơn.

Thứ nhất, dù virus HIV đã bị kìm hãm trong tế bào, cơ thể người bệnh vẫn âm ỉ trải qua tình trạng hoạt hóa miễn dịch và viêm mạn tính cấp độ thấp. Hệ miễn dịch luôn ở trạng thái "báo động giả", liên tục phóng thích các chất gây viêm. Tình trạng viêm kéo dài này làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch và tạo môi trường thuận lợi cho các bệnh lý tim mạch phát triển.

Thứ hai, bản thân một số dòng thuốc ARV thế hệ cũ (và ngay cả một số thuốc hiện đại nếu sử dụng lâu dài) có thể tác động đến chuyển hóa lipid và glucose trong cơ thể, dẫn đến tình trạng rối loạn mỡ máu, kháng insulin hoặc thay đổi phân bố mỡ (hội chứng loạn dưỡng mỡ).

Thứ ba, sự lão hóa tự nhiên diễn ra nhanh hơn ở người nhiễm HIV so với dân số chung.

Khi cộng hưởng các yếu tố trên, người bệnh rất dễ rơi vào tình trạng "gánh nặng kép": Vừa quản lý HIV, vừa phải đương đầu với tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh mỡ máu, suy giảm chức năng thận và loãng xương. Nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim ở nhóm đối tượng này vì thế cũng cao hơn đáng kể nếu thiếu các biện pháp can thiệp sớm.

Khi tuổi thọ tăng lên, người nhiễm HIV lại phải đối mặt với nguy cơ gia tăng các bệnh mạn tính không lây nhiễm.

2. Các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát bệnh mạn tính toàn diện

Để phá vỡ vòng tròn bệnh lý kép, người nhiễm HIV cần một chiến lược chủ động, kết hợp chặt chẽ giữa y khoa, dinh dưỡng chuẩn mực và vận động khoa học.

2.1 Dinh dưỡng y học – "Chiếc khiên" bảo vệ mạch máu và chuyển hóa

Chế độ ăn uống không chỉ để cung cấp năng lượng mà còn là công cụ điều hòa miễn dịch và giảm viêm, theo đó cần:

Kiểm soát chất đường bột (Carbohydrate phức hợp): Thay thế hoàn toàn bánh mỳ trắng, gạo xát kỹ và đường tinh luyện bằng ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt, yến mạch và các loại đậu. Nhóm chất này giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó ổn định đường huyết, phòng ngừa đái tháo đường và hạn chế tích tụ mỡ nội tạng.

Ưu tiên chất béo lành mạnh và protein nạc: Lựa chọn đạm chất lượng cao từ cá biển sâu (cá hồi, cá thu giàu omega-3), ức gà, thịt nạc và các loại hạt. Omega-3 đóng vai trò quan trọng trong việc kháng viêm, giảm triglyceride máu và bảo vệ hệ tim mạch. Kết hợp chất béo tốt từ quả bơ và dầu ô-liu.

Kiểm soát muối và thực phẩm chế biến sẵn: Giữ lượng muối nạp vào dưới mức khuyến nghị để bảo vệ huyết áp, giảm tải cho thận – cơ quan vốn đã phải làm việc vất vả để chuyển hóa thuốc; hạn chế tối đa thức ăn nhanh, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ.

Tăng cường vi chất và chất chống oxy hóa: Rau xanh đậm và trái cây tươi nhiều màu sắc cung cấp dồi dào vitamin C, E, polyphenol và các chất chống oxy hóa tự nhiên. Nhóm chất này giúp trung hòa các gốc tự do, làm dịu tình trạng viêm mạn tính cấp độ thấp trong cơ thể.

2.2 Vận động thể lực và lối sống khoa học

Tập luyện đều đặn: Duy trì các bài tập thể dục nhịp điệu (đi bộ nhanh, bơi lội, đạp xe) kết hợp với các bài tập kháng lực (tạ nhẹ, chống đẩy) giúp tăng độ nhạy insulin, cải thiện tuần hoàn máu, kiểm soát huyết áp và tăng mật độ xương, phòng ngừa loãng xương hiệu quả.

Quản lý stress và giấc ngủ: Căng thẳng tâm lý kéo dài làm tăng hormone cortisol, gây tăng huyết áp và suy giảm miễn dịch. Giấc ngủ đủ từ 7-8 tiếng mỗi đêm là thời điểm vàng để cơ thể tự phục hồi và tái tạo tế bào.

3. Ý nghĩa của việc thực hành kiểm soát bệnh mạn tính

Việc chủ động kiểm soát bệnh mạn tính và tuân thủ lối sống lành mạnh mang lại những giá trị mang tính bước ngoặt đối với người nhiễm HIV:

Chuyển hóa "sống lâu" thành "sống khỏe": Nếu thuốc ARV giúp người bệnh kéo dài thời gian sống, thì việc kiểm soát bệnh mạn tính và dinh dưỡng chính là chiếc chìa khóa quyết định chất lượng của những năm tháng đó.

Giảm áp lực lên hệ thống y tế và tài chính: Phòng bệnh luôn rẻ hơn chữa bệnh. Việc duy trì các chỉ số đường huyết, huyết áp, mỡ máu ở mức ổn định giúp ngăn ngừa các biến cố nặng như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim hay suy thận mạn – những tình trạng điều trị tốn kém và để lại di chứng nặng nề.

Nâng cao sức mạnh tinh thần: Khi cơ thể khỏe mạnh, các chỉ số sinh hóa ổn định, người nhiễm HIV sẽ cởi bỏ được gánh nặng tâm lý tự ti, lo âu về bệnh tật, từ đó tự tin hòa nhập sâu rộng vào cộng đồng và gia đình, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử…

Điều trị HIV thành công mới chỉ là tấm vé bước vào cánh cửa trường thọ. Để đi đường dài một cách khỏe mạnh, mỗi người bệnh cần xem việc kiểm soát bệnh mạn tính và chăm sóc dinh dưỡng là sứ mệnh hằng ngày của chính mình.