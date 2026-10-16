Điều trị bệnh lý tuyến vú, tuyến giáp bằng kỹ thuật ít xâm lấn

Chia sẻ của bác sĩ tại tọa đàm giúp phụ nữ nâng cao nhận thức, chủ động tầm soát và chăm sóc sức khỏe

Theo bác sĩ BSCKII Đỗ Đức Linh, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, với một số tổn thương tuyến vú lành tính, sinh thiết có hỗ trợ hút chân không có thể vừa lấy mẫu mô để xác định bản chất tổn thương, vừa loại bỏ tổn thương trong những trường hợp phù hợp. Các kỹ thuật chọc hút, dẫn lưu và phá hủy u qua da bằng sóng cao tần, vi sóng hoặc áp lạnh cũng góp phần mở rộng lựa chọn điều trị.

BSCKII Đỗ Đức Linh, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội chia sẻ tại tọa đàm

Tuy nhiên, không phải khối u nào cũng phù hợp với can thiệp ít xâm lấn. Với tổn thương nghi ngờ ác tính, người bệnh cần được đánh giá đầy đủ trước khi lựa chọn hướng xử trí. Các phương pháp phá hủy u qua da trong ung thư vú chỉ được cân nhắc ở những trường hợp chọn lọc, không thay thế các phương pháp điều trị tiêu chuẩn.

Đối với tuyến giáp, những nhân lành tính không gây triệu chứng có thể được theo dõi theo chỉ định. Khi nhân gây chèn ép hoặc ảnh hưởng đến thẩm mỹ, bác sĩ có thể cân nhắc tiêm cồn đối với tổn thương dạng nang hoặc đốt sóng cao tần (RFA) với một số nhân đặc lành tính.

RFA sử dụng nhiệt để phá hủy mô khối u dưới hướng dẫn siêu âm. Phương pháp không cần đường mổ lớn, giúp hạn chế sẹo và bảo tồn mô tuyến giáp lành. Nhân thường thu nhỏ dần sau điều trị, qua đó có thể cải thiện triệu chứng chèn ép hoặc vấn đề thẩm mỹ. Một số người bệnh có thể về trong ngày nếu tình trạng ổn định.

Bác sĩ Linh chia sẻ về trường hợp được điều trị RFA từ tháng 7/2017, có thể tích nhân giảm từ 3,5 xuống 0,21 sau một năm, tương đương khoảng 94%. Sau 5 năm, hình ảnh siêu âm cho thấy nhu mô tuyến giáp được bảo tồn tốt. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc mọi người bệnh đều đạt kết quả tương tự.

RFA không thay thế hoàn toàn phẫu thuật. Việc lựa chọn phương pháp phải dựa trên đặc điểm tổn thương, vị trí khối u và tình trạng sức khỏe; người bệnh cần tái khám để đánh giá đáp ứng điều trị.

Hội thảo “Chủ động bảo vệ sức khỏe phụ nữ - Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến vú - tuyến giáp”, diễn ra sáng 16/10 tại Hà Nội do Bệnh viện Đa khoa Hà Nội tổ chức trong khuôn khổ chương trình Tháng 10 hồng 2026.