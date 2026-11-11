Điều trăn trở của nghệ sĩ Hồng Đào

Tại buổi ra mắt phim Ngày Con Còn Mẹ, Hồng Đào có những chia sẻ đáng chú ý về tác phẩm mà chị tham gia. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân có chút lo lắng bởi đây là một bộ phim hiền lành, không đặt nặng những tình tiết kịch tính hay cao trào để tạo sức hút. Chị sợ sự nhẹ nhàng ấy sẽ khiến tác phẩm chưa nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả, nhất là trong bối cảnh thị trường điện ảnh có nhiều bộ phim khai thác yếu tố hành động, drama và những tình huống bất ngờ.

Hồng Đào chia sẻ: "Đây là một bộ phim rất hiền lành và Hồng Đào sợ cái sự hiền lành đó sẽ không được khán giả chú ý nhiều, bởi vì bộ phim phải có action, phải có drama, phải có tất cả mọi thứ mới bắt được thị hiếu của khán giả. Nhưng với phim này, đây là một bộ phim hiền lành". Dẫu vậy, nữ diễn viên tin tưởng công sức của toàn bộ ê-kíp cùng nội dung tác phẩm sẽ được đón nhận. Chị cũng bày tỏ mong muốn câu chuyện tuy đơn giản, bình thường như cuộc sống bên ngoài vẫn có thể chạm đến cảm xúc của người xem.

Nghệ sĩ Hồng Đào tại buổi ra mắt phim Ngày Con Còn Mẹ. Ảnh: FBNV

Nỗi lo của Hồng Đào phần nào phản ánh áp lực mà những bộ phim thiên về tình cảm gia đình phải đối mặt khi ra rạp. Không sở hữu nhiều tình tiết gay cấn hay những màn đối đầu căng thẳng, Ngày Con Còn Mẹ lựa chọn khai thác những câu chuyện thân thuộc, đặt tình thân và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình làm trọng tâm. Đây cũng là hướng tiếp cận đòi hỏi diễn viên phải thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên, bởi sức nặng của câu chuyện nằm ở những chi tiết đời thường và sự đồng cảm mà tác phẩm tạo ra.

Với Hồng Đào, đây tiếp tục là một vai diễn thuộc dòng phim tâm lý gia đình vốn là thế mạnh của nữ nghệ sĩ. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, chị ghi dấu ấn nhờ lối diễn xuất tinh tế, khả năng biến hóa từ hài hước đến những nhân vật có số phận nhiều tổn thương. Từ Thưa Mẹ Con Đi, Cua Lại Vợ Bầu, Ngôi Nhà Bươm Bướm đến Mai, Chị Dâu và Mang Mẹ Đi Bỏ, Hồng Đào liên tục cho thấy sự linh hoạt khi hóa thân thành những người phụ nữ có hoàn cảnh và tính cách đa dạng.

Đặc biệt, vai bà Đào trong phim Mai của đạo diễn Trấn Thành từng giúp Hồng Đào tạo dấu ấn mạnh mẽ với khán giả trẻ. Năm 2024, nữ nghệ sĩ được trao giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Cánh diều vàng nhờ vai diễn này. Thành tích cho thấy sức hút của một diễn viên đã có nhiều thập kỷ gắn bó với nghệ thuật nhưng vẫn giữ được khả năng chinh phục công chúng qua những nhân vật mới.

Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào vẫn miệt mài với công việc diễn xuất, không ngại thử sức với những vai diễn có tạo hình và tâm lý phức tạp. Chị từng tham gia Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, Mang Mẹ Đi Bỏ, Lên Hương và tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh năm 2026. Sự bền bỉ này cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn dành nhiều tình yêu cho nghề, đồng thời luôn muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới trên màn ảnh.

Hồng Đào mong câu chuyện bình dị của phim chạm đến cảm xúc khán giả. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống của Hồng Đào cũng trải qua nhiều thay đổi. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị lựa chọn dành thời gian chăm sóc bản thân, gia đình và hai con gái. Nữ nghệ sĩ hiện duy trì cuộc sống giữa Mỹ và Việt Nam để thuận tiện cho công việc, đồng thời trân trọng những khoảnh khắc bình dị bên người thân.

Trải qua nhiều thăng trầm, Hồng Đào vẫn giữ được tinh thần làm nghề bền bỉ. Nỗi lo về sức hút của Ngày Con Còn Mẹ cũng cho thấy sự quan tâm của chị dành cho thành quả chung của ê-kíp. Với nữ diễn viên, một bộ phim không nhất thiết phải có những tình tiết dữ dội mới tạo được dấu ấn. Đôi khi, chính những câu chuyện bình thường, gần gũi với mỗi gia đình lại có khả năng khơi gợi cảm xúc sâu sắc và để lại dư âm trong lòng khán giả.