Điều tra, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng

Theo đó, Công an thành phố Đà Nẵng chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới, kinh doanh vàng trái phép, đầu cơ, thao túng thị trường cùng các vi phạm có dấu hiệu tội phạm.

Lực lượng công an cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu để phát hiện các giao dịch bất thường; tập trung kiểm soát hoạt động mua bán, thanh toán, quản lý hóa đơn chứng từ và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống rửa tiền.

UBND thành phố giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 9 tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật; hướng dẫn các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện nghiêm quy định về thanh toán qua tài khoản, báo cáo giao dịch đáng ngờ cũng như phòng, chống rửa tiền.

Sở Công Thương có trách nhiệm tăng cường quản lý, kiểm tra và kiểm soát hoạt động lưu thông, kinh doanh vàng; yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về niêm yết giá, công khai thông tin, nguồn gốc hàng hóa, đồng thời kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh.

UBND thành phố yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, gian lận thương mại hoặc vi phạm quy định về giá.

Thuế thành phố cần tăng cường quản lý, kiểm tra việc kê khai, nộp thuế và thực hiện chế độ kế toán; giám sát chặt chẽ việc lập, sử dụng hóa đơn điện tử cùng các giao dịch có giá trị lớn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Song song đó, Chi cục Hải quan Khu vực XII cần tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu vàng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hoặc khai báo không đúng quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm vàng và các quy định liên quan đến sở hữu công nghiệp.

UBND thành phố cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý.