Điều tra vụ xe lu thi công trên đường cán nam công nhân tử vong

Ngày 2-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xe lu cán nam công nhân tử vong trên đường D7, phường Thuận Giao.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, hơn 7h cùng ngày, nam tài xế lái xe lu để lu đường D7, khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao. Trong lúc phương tiện di chuyển đã cán trúng nam công nhân tên T.M.T. đang dùng máy thổi bụi trên đường. Vụ tai nạn khiến ông T. tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an đến hiện trường phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

Theo người dân, đường D7 được thi công, nâng cấp vài tháng nay và các công nhân đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng.