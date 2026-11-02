Điều tra vụ việc có dấu hiệu xâm hại trẻ em qua mạng xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ án “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Cơ quan điều tra làm việc với T.L.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 7/2026, thông qua tài khoản Facebook, T.L. (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Thanh Hóa) quen biết một cháu gái 13 tuổi.

Sau thời gian nhắn tin, làm quen, L. hẹn gặp, đưa cháu đến khu vực vắng vẻ và thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, L. tiếp tục đưa cháu về nhà riêng, thực hiện hành vi tương tự.

Vụ việc cho thấy nguy cơ trẻ em bị tiếp cận, dụ dỗ, xâm hại từ những mối quan hệ trên mạng xã hội. Trẻ em còn hạn chế về nhận thức, kỹ năng nhận diện nguy hiểm và khả năng tự bảo vệ, dễ bị tác động bởi những lời quan tâm, hứa hẹn.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các gia đình tăng cường quan tâm, hướng dẫn con em sử dụng mạng xã hội an toàn; chủ động giáo dục kiến thức giới tính, kỹ năng phòng ngừa xâm hại; kịp thời nắm bắt những biểu hiện bất thường của trẻ.

Trẻ em không tự ý gặp gỡ người quen qua mạng, không chia sẻ hình ảnh riêng tư; cần thông báo ngay cho cha mẹ, thầy cô khi bị dụ dỗ, đe dọa hoặc xâm hại.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất, lưu giữ thông tin, tài liệu liên quan để phục vụ xác minh. Tuyệt đối không phát tán thông tin, hình ảnh làm lộ danh tính trẻ bị xâm hại.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.