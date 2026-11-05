Điều tra vụ thi thể đang phân hủy dưới chân núi

Theo thông tin từ Công an xã Ngọc Liên, khoảng 11h30 ngày 4/11, đơn vị tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể chưa rõ nguyên nhân tại khu vực chân núi Tích, thuộc địa phận thôn Trung Thành.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể

Qua ghi nhận ban đầu, nạn nhân là nam giới, độ tuổi ước tính từ 25-35, cao khoảng 1,60m, nặng từ 45-50kg. Thời điểm được phát hiện, thi thể đã trong tình trạng phân hủy nặng, chưa thể xác định danh tính.

Đặc điểm nhận dạng của nạn nhân gồm mặc áo sơ mi màu trắng, quần vải màu đen, đi ủng màu rằn ri và đội mũ lưỡi trai màu cam. Đáng chú ý, trên thi thể không phát hiện giấy tờ tùy thân, đồ vật hay tài sản cá nhân.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh và tìm kiếm thân nhân, Công an xã Ngọc Liên thông báo rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị và người dân để phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân.

Công an xã Ngọc Liên đề nghị những ai biết hoặc có thông tin liên quan đến người mất tích có đặc điểm nhận dạng nêu trên khẩn trương cung cấp thông tin cho cơ quan công an để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc.

Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ.