Điều tra vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đức Tuấn

Theo đó, khoảng 13h31 ngày 15-9, tại Km 201+000 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô. Thời điểm xảy ra tai nạn, 3 ô tô lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng Hà Nội đi Ninh Bình.

Đến địa điểm trên, ô tô con mang biển kiểm soát 29E-303.XX do ông C.T.N. (sinh năm 1989, ở Hà Nội) điều khiển, trên xe có ông N.Q.V. (sinh năm 1985, ở Hà Nội), đã bị xe khách loại 16 chỗ mang biển kiểm soát 35H-126.XX do ông T.N.L. (sinh năm 1975, ở Ninh Bình) điều khiển đâm vào. Sau đó, ô tô con va chạm với ô tô nhãn hiệu Lexus biển kiểm soát 30L-268.XX do anh N.V.Đ (chưa rõ năm sinh, ở Hà Nội) cầm lái dừng ở phía trước.

Sau va chạm mạnh, cả 3 ô tô đều bị hư hỏng nặng. Ông N.Q.V. (đi trên ô tô con) bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Còn bà Đ.T.H. (sinh năm 1967; đi trên ô tô khách) bị thương.

Các phương tiện đều quay ngang đường sau va chạm. Ảnh: Đức Tuấn

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cấp cứu người bị nạn và phối hợp với Công an xã Phú Xuyên giải quyết vụ việc.

Theo hình ảnh từ camera hành trình của ô tô con ghi lại, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, ô tô Lexus liên tục đánh võng, cản trở ô tô khách di chuyển. Đến Km 201+000, ô tô Lexus dừng đột ngột giữa đường. Khoảng 7 giây sau thì xảy ra va chạm.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.