Điều tra vụ tai nạn giao thông làm 4 thanh thiếu niên tử vong

Thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 1 giờ 15 ngày 25/10, tại đại lộ Võ Văn Kiệt (phường Thạch Khôi, TP. Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô BKS 15AA-7xx.0x do Đ.T.Đ (SN 2010; trú tại TP. Hải Phòng) chở Đ.M.H (SN 2010; trú tại Hải Phòng) với xe mô tô BKS 34E1-4xx.1x do Đ.M.Q (SN 2005; trú tại Hải Phòng) chở Đ.A.T (SN 2010; trú tại Hải Phòng).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến Đ.M.Q tử vong tại hiện trường; 3 trường hợp còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau đó, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó giám đốc Công an TP. Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp nhanh với các đơn vị để quán triệt, chấn chỉnh công tác điều hành giao thông và phân công nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Phó giám đốc Công an TP. Hải Phòng yêu cầu lực lượng CSGT chủ động tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm vào ban đêm, cuối tuần và các sự kiện lớn trong tháng 11; phối hợp chặt chẽ với lực lượng HP22 và Công an cơ sở trong công tác tuần tra kiểm soát.

Các đơn vị tổng rà soát, xử lý nghiêm các lò độ xe và xe độ chế, đồng thời quy trách nhiệm cho Công an cấp xã, phường nếu để vi phạm tồn tại.