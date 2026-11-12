Điều tra vụ sát hại cô gái, chôn thi thể phi tang

Ngày 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang lấy lời khai C.K.H., làm rõ động cơ và các tình tiết liên quan vụ án mạng xảy ra tại một nhà xưởng trên đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc.

Trước đó, gia đình một cô gái sinh năm 2022 đến công an trình báo về việc con gái mất tích. Tiếp nhận thông tin, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, xác minh.

Công an phong tỏa hiện trường vụ án

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện cô gái từng đặt xe ôm công nghệ đến một con hẻm trên đường Võ Văn Vân nhưng sau đó không thấy trở ra.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. Ảnh: HT

Trích xuất camera an ninh khu vực, công an phát hiện cô gái đi vào một nhà xưởng chuyên sửa chữa máy may của C.K.H., nằm trong hẻm trên đường Võ Văn Vân. Công an TPHCM phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc làm việc với H.. Tại cơ quan công an, H. thừa nhận đã sát hại cô gái rồi tìm cách phi tang thi thể.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 10 ngày trước, H. hẹn cô gái đến khu vực, khi nạn nhân được xe ôm công nghệ chở đến nơi, nghi phạm dùng hung khí tấn công khiến cô gái tử vong.

Công an phong tỏa hiện trường. Ảnh: HT

Sau khi gây án, H. đưa thi thể nạn nhân đến bãi đất trống gần đó rồi đào đất chôn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Đến tối ngày 11-11, H. chỉ nơi chôn thi thể để lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, đưa nạn nhân về nhà xác phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Khu vực hiện trường được phong tỏa, rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ động cơ, diễn biến vụ án và các tình tiết liên quan.