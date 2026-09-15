Điều tra vụ ô tô Lexus dừng giữa cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khiến hai xe khác đâm dồn toa

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra vào khoảng 13h31 cùng ngày tại Km 201+000 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên.

Hiện trường tai nạn trên cao tốc.

Thời điểm trên, ba xe ô tô đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Hà Nội đi Ninh Bình. Lúc này, trời mưa và đường trơn.

Theo diễn biến từ camera hành trình, xe ô tô nhãn hiệu Lexus BKS 30L-268.XX do tài xế N.V.Đ cầm lái đang lưu thông thì đột ngột đi chậm rồi dừng giữa cao tốc.

Xe khách loại 16 chỗ BKS 35H-126.XX do tài xế T.N.L (SN 1975) điều khiển và xe con BKS 29E-303.xx lưu thông cùng chiều phía sau xe Lexus.

Cục CSGT cho biết, qua xác minh nhanh tại hiện trường và từ dữ liệu camera hành trình trên phương tiện, Đội CSGT đường bộ cao tốc 3 xác định trước khi xảy ra tai nạn đã xuất hiện vụ việc xe con Lexus có dấu hiệu lạng lách, chèn ép xe khác.

Đáng chú ý, tài xế Lexus còn dừng xe trên đường cao tốc (tại làn đường sát dải phân cách giữa đường), cản trở xe con BKS 29E-303.xx. Ngay sau đó, xe khách đã tông vào hai phương tiện còn lại.

Va chạm mạnh khiến cả ba xe ô tô đều bị hư hỏng. Ông N.Q.V (ngồi trên xe con) và bà Đ.T.H (SN 1967, ngồi trên xe ô tô khách) bị thương. Ba chiếc xe liên quan đều quay ngang giữa đường cao tốc.

Cục CSGT đánh giá, đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ tang vật, phương tiện liên quan cho Công an xã Phú Xuyên thụ lý theo thẩm quyền.