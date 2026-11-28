Tối 28/11, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Hải Vân xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ khiến 5 học sinh bị bỏng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, tại khu vực nhà Gươl thuộc tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí, phường Hải Vân xảy ra một vụ nổ.

Vụ việc khiến 5 học sinh, gồm 3 em tiểu học và 2 em THCS, cùng sinh sống tại tổ dân phố bị bỏng.

Một học sinh đang điều trị sau vụ nổ. Ảnh: G.X

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện 2 học sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ba em còn lại bị bỏng nặng hơn, được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng điều trị.

Theo lãnh đạo UBND phường Hải Vân, qua xác minh ban đầu, vụ nổ có thể liên quan đến việc các học sinh mua hóa chất trên mạng về tự chế. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.