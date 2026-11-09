Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong vườn thanh long

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an xã An Thạnh Thủy đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh điều tra vụ việc một người đàn ông tử vong tại vườn thanh long thuộc ấp Bình Thọ Trung.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp.

Khoảng 6h ngày 8/11, Công an xã An Thạnh Thủy tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người đàn ông tử vong tại vườn thanh long thuộc ấp Bình Thọ Trung. Nạn nhân được xác định là ông Ng.N.H. (SN 1975, ngụ tại địa phương).

Qua xác minh ban đầu, khu vực phát hiện ông Ng.N.H. tử vong là vườn thanh long của bà N.T.L.H. Theo trình bày của bà N.T.L.H., đêm 7/11, vườn thanh long của gia đình không sử dụng điện để xông thanh long. Tuy nhiên, hai dây cáp điện đi qua khu vực này vẫn được sử dụng để truyền tải điện phục vụ việc xông thanh long tại các vườn lân cận. Việc đóng, ngắt nguồn điện do ông N.T.A. (SN 1965, ngụ cùng địa phương) thực hiện.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông A. cho biết, hệ thống điện được vận hành trong 5 ngày liên tục, hằng ngày đóng điện vào khoảng 20h và ngắt điện lúc 5h sáng hôm sau. Riêng đêm 7/11, ông đóng điện lúc 20h và đến 5h ngày 8/11 thì trực tiếp ngắt điện. Sau đó, ông ra về, đến hơn 6h cùng ngày, thì hay tin ông Ng.N.H. tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.