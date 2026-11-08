Điều tra vụ người đàn ông tử vong tại vườn thanh long

Hiện trường vụ việc.

Cụ thể, khoảng 6 giờ ngày 8-11, Công an xã An Thạnh Thủy tiếp nhận tin báo của người dân về việc có người tử vong tại vườn thanh long thuộc ấp Bình Thọ Trung. Nạn nhân được xác định là ông N. N. H. (sinh năm 1975), ngụ tại địa phương.

Qua xác minh ban đầu, vườn thanh long nơi ông H. tử vong thuộc quyền sử dụng của bà N. T. L. H. Theo bà H., đêm 7-11, gia đình không thắp điện xông thanh long. Tuy nhiên, hai dây cáp điện đi qua vườn vẫn được dùng để truyền tải điện cho các vườn lân cận. Người đóng, ngắt nguồn điện là ông N. T. A. (sinh năm 1965), ngụ cùng địa phương.

Ông A. cho biết hệ thống điện được vận hành liên tục trong 5 ngày, mỗi ngày đóng điện khoảng 20 giờ và ngắt lúc 5 giờ sáng hôm sau. Đêm 7-11, ông đóng điện lúc 20 giờ, đến 5 giờ ngày 8-11 thì trực tiếp ngắt điện tại tủ điện rồi ra về. Hơn 6 giờ cùng ngày, ông mới biết tin ông H. tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân và hoàn cảnh sự việc để xử lý theo quy định.