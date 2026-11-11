Điều tra vụ người đàn ông tử vong tại công trường xây kè biển

Chiều 11/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã hoàn tất cuộc khám nghiệm hiện trường và tử thi người đàn ông tử vong bên bãi biển phường Đông Ninh Hòa với dấu hiệu bất thường.

Thi thể người đàn ông tại hiện trường.

Trước đó vào khoảng 4h30’ sáng cùng ngày, ông Trần An Khánh, trú tại tổ dân phố Ninh Thủy 3, phường Đông Ninh Hòa đi dọc tuyến bờ kè ven biển ở địa phương đang thi công xây dựng, thì tình cờ phát hiện một người đàn ông tử vong. Nạn nhân chết trong tình trạng lõa thể, tư thế nằm úp mặt xuống bãi cát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ ông Trần An Khánh, Công an phường Đông Ninh Hòa khẩn trương đến nơi, phong tỏa hiện trường để phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời truy tìm tung tích nạn nhân để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.